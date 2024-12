Принц Уилям и Кейт Мидълтън пропуснаха важно кралско коледно събитие

П ринц Уилям и Кейт Мидълтън пропуснаха ежегодния предколеден обяд на кралското семейство в Бъкингамския дворец днес.

Източник от двореца заяви пред британския вестник The Times, че принцът и принцесата на Уелс вече са в Норфолк за началото на празниците.

Prince William and Kate Middleton pull out of King Charles’ pre-Christmas lunch https://t.co/7ILLj5d8dl pic.twitter.com/2tdyDD5zRV — New York Post (@nypost) December 19, 2024

Децата им - 11-годишният принц Джордж, 9-годишната принцеса Шарлот и 6-годишният принц Луи - са с тях и също не присъстваха на обяда.

Източникът заяви, че отсъствието на Уилям и Кейт няма нищо общо с новината, че принц Андрю се е оттеглил от събитието на фона на връзката му с предполагаем китайски шпионин.

76-годишният крал Чарлз III беше заснет да пристига в двореца за предколедния обяд в кола с личния си секретар.

Принц Едуард, херцог на Единбург, и Софи, херцогиня на Единбург, също бяха забелязани да пристигат на обяда.

Празничното парти се провежда всяка година около седмица преди Коледа, като на него традиционно присъстват около 70 гости.

Миналата година Чарлз беше домакин на тържеството в замъка Уиндзор, но той го върна в Бъкингамския дворец, където почти винаги се е провеждало при управлението на покойната кралица Елизабет II.

Prince William and Kate pull out of Buckingham Palace pre-Christmas lunch https://t.co/0bKHrSzkvp pic.twitter.com/3OoTSXnBSa — Mirror Royal (@MirrorRoyal) December 19, 2024

42-годишният Уилям и 42-годишната Кейт пропускат обяда, но източник от двореца Кенсингтън потвърди, че двойката и децата им ще бъдат в Сандрингам следващата седмица за семейната разходка до църквата на Коледа.

В сряда беше потвърдено, че 64-годишният Андрю няма да присъства на предколедния обяд на брат си.

People съобщи, че херцогът на Йорк е „стигнал до това решение, след като е обсъдил въпроса“ с бившата си съпруга Сара Фъргюсън, която също ще пропусне събитието.

Бившата двойка ще пропусне и коледните тържества на кралското семейство в имението им в Сандрингам следващата седмица.

Вместо това се твърди, че Андрю и Фъргюсън ще останат у дома в Кралската ложа в Уиндзор парк.

Един от бившите служители на Андрю, идентифициран като бизнесмена Ян Тенбо, е обвинен, че е китайски шпионин, на когото е забранено да влиза в Обединеното кралство от съображения за сигурност.

Съобщава се, че съдебните документи разкриват, че Янг е имал „необичайна степен на доверие“ към Андрю и е бил упълномощен да действа от негово име в бизнес отношенията с китайски инвеститори.

Prince William and Kate pull out of major Christmas event for a very good reasonhttps://t.co/dHQgjNaYSx pic.twitter.com/nxEPz7lBvl — OK! Magazine (@OK_Magazine) December 19, 2024

Янг отрича повдигнатите срещу него обвинения в шпионаж.

Междувременно Андрю настоява, че с китайския бизнесмен не е обсъждано „нищо от деликатно естество“ и че срещите им са станали „по официални канали“.

Андрю също така заяви, че е „прекратил всякакви контакти“ с предполагаемия шпионин.

Не пропускайте най-важните новини - последвайте ни в Google News Showcase