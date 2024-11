Кейт и Уилям почетоха паметта на 17-годишна фотографка, починала от рак

П ринцът и принцесата на Уелс отдадоха почит на фотографката тийнейджърка, с която се запознават по време на церемония в замъка Уиндзор.

Кейт прегръща момиче с рядка и агресивна форма на рак (СНИМКА)

Лиз Хатън, която е починала вчера, беше снимана в мила прегръдка с Кейт, след като принцесата я покани да фотографира принца на Уелс по време на събитие през октомври.

The Prince and Princess of Wales have paid tribute to a teenage photographer who they met during an investiture at Windsor Castle. 🔗 Read more https://t.co/VyIFgGxaCg

17-годишната Лиз от Харогейт започна да изготвя списък с фотографии, които има за цел да направи, през януари, след като беше диагностицирана с рядка и агресивна форма на рак. Давали ѝ между шест месеца и три години живот.

В изявлението си Уилям и Кейт заявиха: „Много съжаляваме да чуем, че Лиз Хатън за съжаление е починала. За нас беше чест да се запознаем с такава смела и скромна млада жена.

„Мислите и молитвите ни са с родителите на Лиз - Вики и Аарон - и с брат ѝ Матео в този невъобразимо труден момент.“

Майка ѝ Вики Робойна съобщи за смъртта на Лиз в X: „Нашата невероятна дъщеря Лиз почина в ранните часове на тази сутрин. Тя остана решителна до последно.

„Дори вчера тя продължаваше да прави планове. Много се гордеем с добротата, съпричастността и смелостта, които тя показа през последната година.

„Тя беше не само феноменален фотограф, но и най-добрият човек и най-прекрасната дъщеря и по-голяма сестра, която някога бихме могли да поискаме."

Our incredible daughter Liz died in the early hours of this morning. She remained determined to the last. Even yesterday she was still making plans. We are so very proud of the kindness, empathy and courage she has shown in the last year. She was not only a phenomenal… pic.twitter.com/HbmyJYp0XD