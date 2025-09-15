Принц Хари: Не съм развявал мръсното си бельо публично – съвестта ми е чиста

„Не съм развявал мръсното си бельо публично – съвестта ми е чиста“, казва принц Хари по време на визитата си в Украйна: херцогът разкрива, че иска да прекарва повече време във Великобритания догодина, защото „фокусът наистина трябва да е върху баща ми“

Принц Хари заяви, че неговите мемоари Spare и документалната поредица на Netflix „не са за отмъщение“. Херцогът на Съсекс, който навършва 41 години, също така вярва, че не е „развявал мръсното си бельо публично“, пише английското издание „Дейли Мейл“ (Daily Mail).

Той изглежда направи завоалиран упрек към брат си, принц Уилям, като каза:

„Не може да има помирение, преди да има истина“.

Хари направи тези изказвания по време на посещение в Украйна, само дни след 54-минутна среща за помирение с баща си, крал Чарлз III, в опит да възстановят отношенията си.

Това беше първата им среща от 19 месеца, и въпреки че Хари заяви, че „фокусът наистина трябва да е върху баща ми“ през следващата година, той подчерта, че „съвестта му е чиста“.

В интервю за The Guardian в Киев той каза: „Знам, че говоренето открито дразни някои хора и върви срещу наложения разказ. Книгата? Тя беше поредица от поправки на вече излезли истории. Едната гледна точка беше разпространена и трябваше да бъде коригирана“.

Той добави:

„Не вярвам, че развявах мръсното си бельо публично. Това беше труден за възприемане разказ, но го направих по най-добрия възможен начин. Съвестта ми е чиста.

Не става дума за отмъщение, а за отговорност“.

Хари също така разкри, че думите на мъдрост от съпругата му Меган са били „просто се придържай към истината“. Мемоарите на Хари, обемни 416 страници, съдържат редица шокиращи твърдения и излагат на показ разрива в кралското семейство.

Едно от обвиненията му срещу брат му е, че Уилям го е оставил с видими „одрасквания и синини“ след предполагаема физическа атака. Той твърди: „Уилям ме хвана за яката, скъса ми верижката и ме събори на пода“.

Книгата също твърди, че Уилям се е подигравал на Хари заради неговите паник атаки, а крал Чарлз е поставял собствените си интереси над тези на втория си син. В мемоарите Хари признава и за употреба на кокаин, марихуана и психеделични гъби, както и за удоволствието си от сериала „Приятели“.

Спорните мемоари на херцога се превърнаха в най-бързо продаваната нехудожествена книга във Великобритания,

след като бяха публикувани от Penguin Random House през януари 2023 г.

Според кралски източник, изминалата седмица, през която Хари прекара четири дни в Обединеното кралство, може да е началото на това той, Меган и двете им деца отново да бъдат част от „функциониращо по-широко семейство“. Хари завърши визитата си с посещение на благотворителна организация, създадена в памет на майка му, ден след като за пръв път от 19 месеца се срещна с краля.

Говорителят му определи пътуването като успешно: „Очевидно е, че той обича да се връща във Великобритания, да наваксва със стари приятели, колеги и най-общо да подкрепя невероятната работа на каузите, които толкова много значат за него“. Херцогът приключи четиридневното си самостоятелно пътуване в петък с участие в събитие, свързано с Diana Award, в централната част на Лондон.

Кралят, според запознати, е решен да възстанови отношенията със сина си и иска да прекарва време с внуците си Арчи и Лилибет, които не е виждал от три години.

Източник коментира: „Става ясно, че Хари сега съжалява за някои от действията си. Той иска да рестартира връзката си със семейството и с хората във Великобритания.

Трудно е да си представим, че някога ще се върне да живее в страната, но това може да е началото на нещо, което поне ще им позволи да бъдат отново функциониращо по-широко семейство“.

През май, след като загуби делото във Върховния съд срещу Министерството на вътрешните работи за охраната му, Хари сам каза пред Би Би Си, че „би искал помирение“ с кралското семейство, добавяйки: „Няма смисъл да се борим повече, животът е ценен“.

Според медийни информации кралят е умолявал двамата си синове да „не превръщат последните му години в мъка“ по време на напрегната среща в замъка Уиндзор през 2023 г. И макар че Чарлз се е срещнал със сина си тази седмица, принцът на Уелс е отказал да види брат си, въпреки че в един момент са били само на няколко мили разстояние.

Хари е в Киев като част от работата си за Invictus Games и за да подкрепи десетките хиляди ранени ветерани на Украйна. Херцогът на Съсекс пристигна в украинската столица в петък сутринта, като първо летя до Полша, а след това пътува с влак по покана на правителството на Зеленски.