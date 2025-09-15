Любопитно

Принц Хари: Не съм развявал мръсното си бельо публично – съвестта ми е чиста

Принцът заяви, че неговите мемоари Spare и документалната поредица на Netflix „не са за отмъщение“

15 септември 2025, 11:20
Принц Хари: Не съм развявал мръсното си бельо публично – съвестта ми е чиста
Принц Хари   
Източник: GettyImages

„Не съм развявал мръсното си бельо публично – съвестта ми е чиста“, казва принц Хари по време на визитата си в Украйна: херцогът разкрива, че иска да прекарва повече време във Великобритания догодина, защото „фокусът наистина трябва да е върху баща ми“

Принц Хари заяви, че неговите мемоари Spare и документалната поредица на Netflix „не са за отмъщение“. Херцогът на Съсекс, който навършва 41 години, също така вярва, че не е „развявал мръсното си бельо публично“, пише английското издание „Дейли Мейл“ (Daily Mail).

Той изглежда направи завоалиран упрек към брат си, принц Уилям, като каза:

„Не може да има помирение, преди да има истина“.

Хари направи тези изказвания по време на посещение в Украйна, само дни след 54-минутна среща за помирение с баща си, крал Чарлз III, в опит да възстановят отношенията си.

Това беше първата им среща от 19 месеца, и въпреки че Хари заяви, че „фокусът наистина трябва да е върху баща ми“ през следващата година, той подчерта, че „съвестта му е чиста“.

В интервю за The Guardian в Киев той каза: „Знам, че говоренето открито дразни някои хора и върви срещу наложения разказ. Книгата? Тя беше поредица от поправки на вече излезли истории. Едната гледна точка беше разпространена и трябваше да бъде коригирана“.

Той добави:

„Не вярвам, че развявах мръсното си бельо публично. Това беше труден за възприемане разказ, но го направих по най-добрия възможен начин. Съвестта ми е чиста.

Не става дума за отмъщение, а за отговорност“.

Хари също така разкри, че думите на мъдрост от съпругата му Меган са били „просто се придържай към истината“. Мемоарите на Хари, обемни 416 страници, съдържат редица шокиращи твърдения и излагат на показ разрива в кралското семейство.

Принц Хари: от Меган до "жалките" интервюта
6 снимки
Хари Меган
Хари Меган
Хари Меган
Принц Хари Меган Маркъл

Едно от обвиненията му срещу брат му е, че Уилям го е оставил с видими „одрасквания и синини“ след предполагаема физическа атака. Той твърди: „Уилям ме хвана за яката, скъса ми верижката и ме събори на пода“.

Книгата също твърди, че Уилям се е подигравал на Хари заради неговите паник атаки, а крал Чарлз е поставял собствените си интереси над тези на втория си син. В мемоарите Хари признава и за употреба на кокаин, марихуана и психеделични гъби, както и за удоволствието си от сериала „Приятели“.

Спорните мемоари на херцога се превърнаха в най-бързо продаваната нехудожествена книга във Великобритания,

след като бяха публикувани от Penguin Random House през януари 2023 г.

Според кралски източник, изминалата седмица, през която Хари прекара четири дни в Обединеното кралство, може да е началото на това той, Меган и двете им деца отново да бъдат част от „функциониращо по-широко семейство“. Хари завърши визитата си с посещение на благотворителна организация, създадена в памет на майка му, ден след като за пръв път от 19 месеца се срещна с краля.

Говорителят му определи пътуването като успешно: „Очевидно е, че той обича да се връща във Великобритания, да наваксва със стари приятели, колеги и най-общо да подкрепя невероятната работа на каузите, които толкова много значат за него“. Херцогът приключи четиридневното си самостоятелно пътуване в петък с участие в събитие, свързано с Diana Award, в централната част на Лондон.

Кралят, според запознати, е решен да възстанови отношенията със сина си и иска да прекарва време с внуците си Арчи и Лилибет, които не е виждал от три години.

Източник коментира: „Става ясно, че Хари сега съжалява за някои от действията си. Той иска да рестартира връзката си със семейството и с хората във Великобритания.

Трудно е да си представим, че някога ще се върне да живее в страната, но това може да е началото на нещо, което поне ще им позволи да бъдат отново функциониращо по-широко семейство“.

През май, след като загуби делото във Върховния съд срещу Министерството на вътрешните работи за охраната му, Хари сам каза пред Би Би Си, че „би искал помирение“ с кралското семейство, добавяйки: „Няма смисъл да се борим повече, животът е ценен“.

Според медийни информации кралят е умолявал двамата си синове да „не превръщат последните му години в мъка“ по време на напрегната среща в замъка Уиндзор през 2023 г. И макар че Чарлз се е срещнал със сина си тази седмица, принцът на Уелс е отказал да види брат си, въпреки че в един момент са били само на няколко мили разстояние.

Хари е в Киев като част от работата си за Invictus Games и за да подкрепи десетките хиляди ранени ветерани на Украйна. Херцогът на Съсекс пристигна в украинската столица в петък сутринта, като първо летя до Полша, а след това пътува с влак по покана на правителството на Зеленски.

По темата

Източник: Daily Mail    
принц Хари мръсно бельо отмъщение помирение среща крал Чарлз интервю
Последвайте ни
Почина отец Иван от Нови хан

Почина отец Иван от Нови хан

Дмитрий Медведев заплаши: „Това е война на НАТО с Русия“

Дмитрий Медведев заплаши: „Това е война на НАТО с Русия“

Зверска катастрофа на бул. „Ботевградско шосе“ в София, кола е разполовена, има загинал (СНИМКИ)

Зверска катастрофа на бул. „Ботевградско шосе“ в София, кола е разполовена, има загинал (СНИМКИ)

Червеният килим на „Еми“ 2025: класа, мода и холивудски чар

Червеният килим на „Еми“ 2025: класа, мода и холивудски чар

Колко е средната вдовишка добавка

Колко е средната вдовишка добавка

pariteni.bg
XPeng показва как AI ще промени автомобилния свят

XPeng показва как AI ще промени автомобилния свят

carmarket.bg
Съдът пусна обвиняемите за побоя над шефа на полицията в Русе - трима под домашен арест и един под надзор
Ексклузивно

Съдът пусна обвиняемите за побоя над шефа на полицията в Русе - трима под домашен арест и един под надзор

Преди 3 дни
<p>Нов обрат в разследването за убийството на Чарли Кърк</p>
Ексклузивно

Нов обрат в разследването за убийството на Чарли Кърк

Преди 2 дни
<p>Марго Роби се появи с "гола" рокля в Лондон (СНИМКИ)</p>
Ексклузивно

Марго Роби се появи с "гола" рокля в Лондон (СНИМКИ)

Преди 2 дни
НАТО променя цялата си стратегия заради Русия и Полша
Ексклузивно

НАТО променя цялата си стратегия заради Русия и Полша

Преди 2 дни

Виц на деня

Младоженец към жена си: – Мамо… извинявай, скъпа!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Мъж е осъден за рязане на коси на жени в автобуси</p>

Мъж е осъден за рязане на коси на жени в автобуси, за да ги мирише

Свят Преди 11 минути

Мъжът призна, че се възбужда от дълга коса и че рязането и мирисането ѝ му носи сексуално удовлетворение

Близо 145 хил. деца получават по 150 лв. еднократна помощ за учебната година

Близо 145 хил. деца получават по 150 лв. еднократна помощ за учебната година

България Преди 25 минути

Около половината от семействата са получили първия транш от подпомагането, а останалите ще получат средствата в следващите седмици

<p>Румъния привика руския посланик заради дрона</p>

Румъния привика руския посланик заради дрона във въздушното пространство на страната

Свят Преди 1 час

Подобни повтарящи се ситуации водят до ескалация и засилване на заплахите за регионалната сигурност, посочват от румънското външно министерство

Вече е ясно кога ще се проведат дебатите по петия вот на недоверие

Вече е ясно кога ще се проведат дебатите по петия вот на недоверие

България Преди 1 час

Според председателя на НС Наталия Киселова част от мотивите се повтарят с предишни

<p>Крайнодесните в Европа започват съдебна битка срещу ЕС</p>

Крайнодесните започнаха съдебна битка срещу ЕС, спечелиха първа победа

Свят Преди 1 час

Патриотите обвиняват ЕС в саботаж на достъпа им до публични средства

Инцидент в ТЕЦ "Бобов дол", работник е пострадал

Инцидент в ТЕЦ "Бобов дол", работник е пострадал

България Преди 1 час

Той е настанен в столична болница с изгаряния на левия крак, втора степен

Пиян мъж е арестуван за шофиране на детски джип Barbie в Канада

Пиян мъж е арестуван за шофиране на детски джип Barbie в Канада

Свят Преди 2 часа

Мъжът беше взел назаем играчката от детето на съквартиранта си, защото „го мързеше“ да ходи

"Старлинк" на Илон Мъск прекъсна връзката на целия фронт в Украйна

"Старлинк" на Илон Мъск прекъсна връзката на целия фронт в Украйна

Свят Преди 2 часа

След кратко смущение в понеделник сутрин услугите на интернет доставчика отново са достъпни за повечето потребители по света

Мечка е забелязана и в Ловеч

Мечка е забелязана и в Ловеч

България Преди 2 часа

С помощта на полицейски патрул тя е изведена извън пределите на града

Конър Макгрегър се оттегля от президентската надпревара на Ирландия

Конър Макгрегър се оттегля от президентската надпревара на Ирландия

Свят Преди 2 часа

Макгрегър заяви, че е бил „искрен и сериозен“ в намеренията си да участва в изборите и е бил „истински трогнат“ от „подкрепата и насърчението“

<p>От 800 000 до 1077 лв. - огромна разлика в заплатите на българите</p>

От 800 000 до 1077 лв. - огромна разлика в заплатите на българите

България Преди 2 часа

Българинът с най-висок доход за година е спечелил над 70 млн. лв. от борсата

Румънски граждани са загиналите при тежката катастрофа в Прохода на Републиката

Румънски граждани са загиналите при тежката катастрофа в Прохода на Републиката

България Преди 2 часа

Произшествието е станало в участъка между селата Въглевци и Вонеща вода

<p>&quot;Човекът, с когото Макрон пие уиски в 3 часа сутринта&quot;:&nbsp;Лекорню може да спаси Франция от пропастта</p>

Защо Макрон смята, че Лекорню може да спаси Франция от пропастта

Свят Преди 2 часа

Лекорню вече е доказал уменията си в разрешаването на политически главоболия, но ще позволи ли Макрон да направи големите отстъпки, нужни за бюджетна сделка?

Земетресение край Сливен

Земетресение край Сливен

България Преди 2 часа

Епицентърът на труса е бил на 7.9 километра източно от Сунгурларе

<p>&bdquo;Еми&ldquo; 2025: Червен килим и зелена светлина за модни катастрофи</p>

„Еми“ 2025: Червен килим и зелена светлина за модни катастрофи

Любопитно Преди 2 часа

Понякога в стремежа си да бъдат оригинални и впечатляващи дори известните личности прекрачват онази невидима граница, която вместо бляскаво ги кара да изглеждат комично

Радев: От поколения първият учебен ден е истинско вълнение за всеки български дом

Радев: От поколения първият учебен ден е истинско вълнение за всеки български дом

България Преди 2 часа

Ден, в който нашите деца поемат по светлият път на знанието, добави държавният глава

Всичко от днес

От мрежата

5 любопитни факта за Южноафриканския бурбул

dogsandcats.bg

5 неща, които правите редовно, а кучето ви тайно мрази

dogsandcats.bg
1

Усещане за късно лято до края на септември

sinoptik.bg
1

Как да облечем учениците на 15 септември

sinoptik.bg

Чувствате се подути? Ето 6 начина да се справите с проблема

Edna.bg

Блясък, емоции и изненади: Как преминаха наградите "Еми"

Edna.bg

ЦСКА започна изграждането на новата тренировъчна база (видео)

Gong.bg

Уейн Рууни критикува Аморим: По мое време феновете не напускаха "Олд Трафорд"

Gong.bg

"Политико": Тръмп за първи път нарече Русия агресор във войната срещу Украйна

Nova.bg

Кола се заби в дърво и се разцепи на две в София, има загинал

Nova.bg