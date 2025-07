Тайна среща на върха: Възможен ли е мир между Хари и крал Чарлз

С таршите помощници на крал Чарлз III и по-малкия му син принц Хари са провели тайна среща на върха за мир, разкри английското издание The Mail on Sunday, отбелязвайки първата значителна стъпка към разрешаването на ожесточената им семейна вражда.

Източници твърдят, че срещата от миналата седмица е била

първата стъпка в „процес на сближаване“ за възстановяване на прекъснатите отношения

между херцога и херцогинята на Съсекс и останалата част от британското кралско семейство.

Установено е, че разговорите са се провели в лондонски частен клуб, който защитава международното приятелство и чийто патрон е кралят.

Не е известно дали Чарлз или Хари е протегнал маслинова клонка, но запознати казват, че срещата на върха е най-силният знак досега за решимостта на двете страни да разрешат ожесточената вражда в редиците на династията Уиндзор.

„Предстои дълъг път, но канал за комуникация вече е отворен за първи път от години“,

каза източник. „Нямаше официален дневен ред, само леки напитки. Имаше неща, за които и двете страни искаха да говорят“, добавя запознат със срещата.

Хари беше представляван от Мередит Мейнс, негов главен служител по комуникациите и глава на домакинството му в Монтесито, Калифорния, която долетя от Лос Анджелис. Тя се срещна с Тобин Андреа, секретар по комуникациите на краля, в Кралската отвъдморска лига (ROSL), на три минути пеша от Кларънс Хаус, лондонската резиденция на монарха. Присъстваше и Лиъм Магуайър, който ръководи PR екипа на Съсекс в Обединеното кралство.

King Charles aid meets with Harry’s “representative” and it gets leaked to the DailyMail



When will KC3 learn he cannot trust a snake 🐍 pic.twitter.com/GHHG1xhELv