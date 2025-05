Маслиновата клонка на принц Хари е потопена в отрова

Б ританският принц Хари даде ново бомбастично интервю, този път пред британската медия Би Би Си, в което заяви, че би се радвам да се „помири“ с кралското семейство. Според кралските експерти обаче маслиновата клонка, която Хари подава към семейството си е потопена в отрова.

Експерт по кралското семейство заяви, че сензационното интервю на принц Хари, в което той разкри подробности за обтегнатите си отношения с баща си, е „тъжна и жалка сага“. Припомняме, че херцогът на Съсекс отправи остра атака срещу крал Чарлз, заявявайки, че кралят „няма да говори с него“ и че „не знае колко още му остава“.

Той също така разкри, че няма да върне жена си или децата си във Великобритания и каза, че е имал „толкова много разногласия“ със семейството си, като някои от членовете му „може никога да не му простят“, че е написал книга.

In an exclusive interview with the BBC, Prince Harry tells me he doesn’t see a world where he will bring his wife and children to the UK for now. Says he wants to reconcile with King Charles & the royal family. Watch the full interview on @BBCNews website. #PrinceHarryInterview pic.twitter.com/Q7vHydRDut