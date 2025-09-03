Крал Чарлз ще се срещне със сина си принц Хари, престолонаследникът принц Уилям е твърдо против

Т върди се, че крал Чарлз е изправен пред вътрешна съпротива срещу заради слуховете за предстоящи „мирни преговори“ с отчуждения си син принц Хари, съобщава „Ню Йорк Пост“ (New York Post). 76-годишният монарх ще се срещне с 40-годишния херцог на Съсекс следващата седмица, като това ще бъде

първата им среща очи в очи от 20 месеца насам.

И макар срещата на двамата със сигурност да сигнализира, че нещата вървят в правилната посока, вътрешни хора миналата седмица предположиха, че принц Уилям е отхвърлил поканата на брат си за разговор. Източници твърдят, че 43-годишният принц на Уелс категорично се противопоставя на това брат му да получава каквито и да било официални или неофициални аудиенции с членове на кралското семейство.

„В крайна сметка Уилям е лоялен войник“, каза приятел на бъдещия крал пред Daily Beast. „Той уважава ранга на баща си и уважава правото му да взема собствени решения и няма да вдига шум, ако това се случи. Но

смята, че срещата с Хари е ужасна, ужасна идея“,

добавя източникът.

Всъщност остават фундаментални проблеми, които пречат на кралското семейство да зарови напълно томахавката. „Има проблеми с доверието, но на краля му липсва синът му (Хари)“, каза ексклузивно пред The Post бившият личен иконом на монарха, Грант Харолд.

„Уилям се притеснява, че с нещата, които каже на среща с Хари, брат му може да използва отново за лична изгода. Мисля, че за съжаление те (кралското семейство) не му вярват. Жалко е, защото Хари наистина иска да го направя“, добавя той.

Заинтересовани от двореца казаха, че Уилям е предпазлив да се среща с Хари, опасявайки се от ново нарушение на доверието след минали разкрития в мемоарите на Хари „Spare“, сериала на Netflix „Harry & Meghan“ и интервюто с Опра Уинфри.

Предстоящото пътуване на Хари до Обединеното кралство съвпада с третата годишнина от смъртта на кралица Елизабет II.

Това се случва и седмици след като пресекипът на Хари беше видян да се среща със секретаря по комуникациите на крал Чарлз за строго секретна дискусия в Лондон.

Ясно е, че Хари ще лети сам, тъй като съпругата му Меган Маркъл, която не е стъпвала във Великобритания от септември 2022 г., ще остане в Монтесито, Калифорния, с двете им деца, 6-годишния Арчи и 4-годишната Лилибет.

Хари преди това настояваше, че семейството му няма да се присъедини към него при бъдещи пътувания до Обединеното кралство без „пълна полицейска защита“, за която той загуби съдебното си обжалване по-рано тази година. В същото интервю основателят на Invictus Games каза пред BBC, че „би се радвал на помирение“ с отчуждения си баща, въпреки че твърди, че болният от рак крал „не иска да говори“ с него.