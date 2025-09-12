Свят

Принц Хари направи изненадващо посещение в Украйна

Той и екипът на неговата фондация „Игри на непобедимите“ ще обсъдят нови инициативи за рехабилитация на пострадалите

12 септември 2025, 09:59
Принц Хари направи изненадващо посещение в Украйна
Източник: GettyImages

П ринц Хари пристигна изненадващо в Киев след покана от украинското правителство, заявявайки, че иска да направи „всичко възможно“, за да подпомогне възстановяването на хилядите военнослужещи, тежко ранени по време на тригодишната война срещу Русия, предава The Guardian.

По време на визитата си в украинската столица той и екипът на неговата фондация „Игри на непобедимите“ ще обсъдят нови инициативи за рехабилитация на пострадалите, като крайната цел е подкрепата да достигне до всички региони на страната.

По-рано тази година беше изчислено, че войната вече е оставила над 130 000 души с трайни увреждания, а украинското правителство постави рехабилитацията чрез спорт в центъра на своята политика за подпомагане на ветераните. В разговор с вестник "Гардиън" по време на нощно пътуване с влак към Киев, херцогът на Съсекс каза:

„Не можем да спрем войната, но това, което можем да направим, е да направим всичко възможно, за да помогнем на процеса на възстановяване.“

Той допълни: „Можем да продължим да хуманизираме хората, въвлечени в тази война, и изпитанията, през които преминават. Трябва да държим това на преден план в съзнанието на обществото. Надявам се, че това пътуване ще помогне за осъзнаването му, защото е лесно да се притъпим към случващото се.“

Принц Хари разкри, че първоначално е бил поканен в Киев от Олга Руднева, основател и изпълнителен директор на травматичния център „Суперчовеци“ в Лвов, който лекува пациенти с ампутирани крайници. Той вече е посетил центъра през април, но за първи път се е срещнал с Руднева преди няколко месеца в САЩ.

„Срещнах Олга в Ню Йорк. Беше случайна среща и я попитах какво мога да направя, за да помогна. Тя каза: „Най-голямото влияние ще имаш, ако дойдеш в Киев“. Трябваше да се консултирам със съпругата си и с британското правителство, за да се уверя, че е възможно. Малко по-късно дойде и официалната покана.“

Херцогът подчерта, че в Лвов, който е далеч на запад, войната почти не се усеща: „Това е първият път, когато ще видим истинските разрушения от войната.“

Украйна участва в "Игрите на непобедимите" за първи път през 2017 г., но значението и нуждата от състезанието – основано от принца през 2014 г. като платформа за ранени ветерани да се състезават в спортни дисциплини – нараснаха драстично след началото на конфликта.

Херцогът си спомни какъв прием е получил украинският отбор на игрите в Хага преди две години: „Беше забележително. Всеки участник беше изминал дълъг път, за да стигне до игрите, но никой от другите състезаващи се нации не се връщаше след това обратно на фронта. Именно затова украинците се открояваха. Всички чувстваха дълбока връзка с тях. Някои от спортистите буквално бяха изтегляни от бойното поле, за да участват, и после се връщаха обратно. Това означаваше толкова много за нас, защото означаваше толкова много и за тях.“

В рамките на визитата си принц Хари ще посети Националния музей на историята на Украйна във Втората световна война и ще прекара време с 200 ветерани, които също са поканени. Предвижда се да се срещне и с украинския премиер Юлия Свириденко.

Пътуването до Киев ще му даде възможност както да разговаря лично с ветерани, така и да види част от разрушенията с очите си. Докато двугодишните Игри на непобедимите остават основен фокус на фондацията, програмите за рехабилитация се разширяват – включително чрез предоставяне на спортна екипировка в Украйна и извън рамките на самите игри.

Министърът по въпросите на ветераните на Украйна Наталия Калмикова заяви, че спортът се е превърнал в „ключов елемент от здравеопазването на ветераните“:

„Благодарение на партньорството ни с фондация Игри на непобедимите установихме и продължаваме да развиваме ролята на спорта във възстановяването в Украйна. Затова той вече е част от стратегията за политика към ветераните.“

До март тази година над 22 000 ветерани в цялата страна са се възползвали от предимства като членство във фитнес зали и абонаменти за басейни.

Принц Хари Киев Украйна Война Рехабилитация Игри на непобедимите Ветерани Спорт Пострадали
Последвайте ни

По темата

"Страхувам се и съм отчаяна": Дебора Михайлова преди поредното заседание срещу Георги Георгиев

Опасна ескалация - приближава ли се войната в Украйна до НАТО

Опасна ескалация - приближава ли се войната в Украйна до НАТО

Експерт съветва в какви дълготрайни продукти да инвестираме спестените левове в брой преди еврото

Експерт съветва в какви дълготрайни продукти да инвестираме спестените левове в брой преди еврото

Потресаващи разкази: Как педофили „ловят“ деца в България

Потресаващи разкази: Как педофили „ловят“ деца в България

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
Как да приготвим пилешко за кучето си по безопасен начин

Как да приготвим пилешко за кучето си по безопасен начин

dogsandcats.bg
<p>12 септември: Денят, в който полските хусари спасиха Европа</p>
Ексклузивно

12 септември: Денят, в който полските хусари спасиха Европа

Преди 4 часа
<p>Есента дебне зад ъгъла – облаци и дъжд в петък</p>
Ексклузивно

Есента дебне зад ъгъла – облаци и дъжд в петък

Преди 4 часа
<p>Страшни наводнения в Токио, спряха въздушния и железопътния трафик</p>
Ексклузивно

Страшни наводнения в Токио, спряха въздушния и железопътния трафик

Преди 3 часа
Тръмп обмисля да наложи нови санкции срещу Русия
Ексклузивно

Тръмп обмисля да наложи нови санкции срещу Русия

Преди 4 дни

Виц на деня

Мъж и жена на годишнина: – Скъпа, как издържа 20 години с мен? – Имам добро здраве и слаба памет.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Проф. Тодор Кантарджиев

Проф. Тодор Кантарджиев: Бременните трябва да се пазят като писани яйца, особено от кашлящи свекърви

България Преди 32 минути

COVID-19 ще продължава да има, допълни той. Каза, че е интересно това, че той много мутира и "вече си стана една обикновена инфекция"

Ясни са първите полуфиналисти в „Диви и красиви“

Ясни са първите полуфиналисти в „Диви и красиви“

Любопитно Преди 51 минути

Безпощадно изпитание определи съдбата на двойките в любовната надпревара

<p>ПП&ndash;ДБ внасят вот на недоверие към правителството</p>

Атанасов: Имаме нужните подписи за внасяне на вота на недоверие

България Преди 1 час

Той ще бъде на тема „Правосъдие и вътрешен ред“

Ужасяваща експлозия на цистерна с газ в Мексико, осем загинали, бебе е тежко ранено

Ужасяваща експлозия на цистерна с газ в Мексико, осем загинали, бебе е тежко ранено

Свят Преди 1 час

Камионът с капацитет 49 500 литра, се е преобърнал през магистрален надлез, преди да експлодира

<p>Полша, Литва и Латвия са повишена готовност -&nbsp;Русия и Беларус започнаха ученията</p>

Полша, Литва и Латвия са повишена готовност - започнаха съвместни учения "Запад 2025" между Русия и Беларус

България Преди 2 часа

Те ще бъдат проведени на териториите на двете страни, както и в Балтийско и Баренцово море

<p>От 1939 до 2025 г.: Полша и призракът на световната война</p>

От 1939 до 2025 г.: Полша и призракът на световната война

Свят Преди 2 часа

Миналото като ужасно предупреждение – на ръба на война ли са Европа и светът?

Икономиката на Русия

Руската икономика: Елитът се страхува от неизбежния крах

Свят Преди 2 часа

Владимир Путин лично даде да се разбере, че да се говори публично за започнала рецесия в руската икономика е забранено

Има ли готовност България да сваля чужди дронове

Има ли готовност България да сваля чужди дронове

България Преди 2 часа

Защитена ли е критичната инфраструктура у нас?

<p>&quot;Да не ви се случи това, което на мен&quot;: Говори&nbsp;Янка Ушколова, запазила дома си след битка с имотната мафия</p>

"Да не ви се случи това, което на мен": Говори 89-годишната Янка Ушколова, запазила дома си след битка с имотната мафия

България Преди 2 часа

Възрастната жена можеше да остане на улицата заради решение на частен арбитражен съд

Почитаме паметта на виден свещеномъченик, ето кой е той

Почитаме паметта на виден свещеномъченик, ето кой е той

Любопитно Преди 2 часа

Бил епископ в Италия и имал много усърдна пастирска дейност, успешно разпространявал спасителната християнска вяра сред местното население

Бивш заместник-кмет на София и експерт се изправят пред съда за корупция

Бивш заместник-кмет на София и експерт се изправят пред съда за корупция

България Преди 3 часа

Никола Барбутов и Петър Рафаилов бяха задържани по обвинение за участие в организирана престъпна група с цел корупция

Убийството на жена в село Крайници: Издирването на заподозрения продължава

Убийството на жена в село Крайници: Издирването на заподозрения продължава

България Преди 3 часа

По първоначална информация той и жертвата са родители на три деца, които са станали свидетели на тежкото престъпление

ООН с извънредно заседание заради руските дронове над Полша

ООН с извънредно заседание заради руските дронове над Полша

България Преди 3 часа

От Варшава задействаха член 4 на НАТО

<p>НАСА твърди, че е открит „най-ясният знак“ за живот на Марс</p>

НАСА твърди, че откритието на скала съдържа „най-ясния знак“ за древен живот на Марс

Любопитно Преди 4 часа

Учените все още анализират геоложкия контекст на пробата

Гледат мерките на младежите, задържани за побоя над полицейския шеф в Русе

Гледат мерките на младежите, задържани за побоя над полицейския шеф в Русе

България Преди 4 часа

Защитата на обвинените за тежка телесна повреда иска по-леки мерки за неотклонение от настоящите

Съдът решава дали да пусне от ареста кмета на Варна Благомир Коцев

Съдът решава дали да пусне от ареста кмета на Варна Благомир Коцев

България Преди 4 часа

Той беше задържан в началото на юли, като обвинението срещу него е за участие в организирана престъпна група с цел подкупи

Всичко от днес

От мрежата

Кога започват малките котета да се хранят с котешка храна

dogsandcats.bg

5 любопитни факта за Южноафриканския бурбул

dogsandcats.bg
1

Прохладно за първия учебен ден

sinoptik.bg
1

Кражба на 20 бебета костенурки

sinoptik.bg

„Тайната среща“ на принц Хари с Кейт Мидълтън: Кошмарът на Меган се сбъдва?

Edna.bg

Раздялата на годината: Нина Добрев развали годежа си - ето какво знаем!

Edna.bg

Първата мисия на Пламен Гетов в ЦСКА

Gong.bg

Дилема пред Веласкес преди гостуването на Локо София

Gong.bg

„Нека си остане между нас”: Как педофилите улавят децата в мрежите си?

Nova.bg

Глобяват линейки, които спасяват животи

Nova.bg