Принц Хари направи изненадващо посещение в Украйна

П ринц Хари пристигна изненадващо в Киев след покана от украинското правителство, заявявайки, че иска да направи „всичко възможно“, за да подпомогне възстановяването на хилядите военнослужещи, тежко ранени по време на тригодишната война срещу Русия, предава The Guardian.

По време на визитата си в украинската столица той и екипът на неговата фондация „Игри на непобедимите“ ще обсъдят нови инициативи за рехабилитация на пострадалите, като крайната цел е подкрепата да достигне до всички региони на страната.

По-рано тази година беше изчислено, че войната вече е оставила над 130 000 души с трайни увреждания, а украинското правителство постави рехабилитацията чрез спорт в центъра на своята политика за подпомагане на ветераните. В разговор с вестник "Гардиън" по време на нощно пътуване с влак към Киев, херцогът на Съсекс каза:

„Не можем да спрем войната, но това, което можем да направим, е да направим всичко възможно, за да помогнем на процеса на възстановяване.“

Той допълни: „Можем да продължим да хуманизираме хората, въвлечени в тази война, и изпитанията, през които преминават. Трябва да държим това на преден план в съзнанието на обществото. Надявам се, че това пътуване ще помогне за осъзнаването му, защото е лесно да се притъпим към случващото се.“

Принц Хари разкри, че първоначално е бил поканен в Киев от Олга Руднева, основател и изпълнителен директор на травматичния център „Суперчовеци“ в Лвов, който лекува пациенти с ампутирани крайници. Той вече е посетил центъра през април, но за първи път се е срещнал с Руднева преди няколко месеца в САЩ.

„Срещнах Олга в Ню Йорк. Беше случайна среща и я попитах какво мога да направя, за да помогна. Тя каза: „Най-голямото влияние ще имаш, ако дойдеш в Киев“. Трябваше да се консултирам със съпругата си и с британското правителство, за да се уверя, че е възможно. Малко по-късно дойде и официалната покана.“

Херцогът подчерта, че в Лвов, който е далеч на запад, войната почти не се усеща: „Това е първият път, когато ще видим истинските разрушения от войната.“

Украйна участва в "Игрите на непобедимите" за първи път през 2017 г., но значението и нуждата от състезанието – основано от принца през 2014 г. като платформа за ранени ветерани да се състезават в спортни дисциплини – нараснаха драстично след началото на конфликта.

Херцогът си спомни какъв прием е получил украинският отбор на игрите в Хага преди две години: „Беше забележително. Всеки участник беше изминал дълъг път, за да стигне до игрите, но никой от другите състезаващи се нации не се връщаше след това обратно на фронта. Именно затова украинците се открояваха. Всички чувстваха дълбока връзка с тях. Някои от спортистите буквално бяха изтегляни от бойното поле, за да участват, и после се връщаха обратно. Това означаваше толкова много за нас, защото означаваше толкова много и за тях.“

В рамките на визитата си принц Хари ще посети Националния музей на историята на Украйна във Втората световна война и ще прекара време с 200 ветерани, които също са поканени. Предвижда се да се срещне и с украинския премиер Юлия Свириденко.

Пътуването до Киев ще му даде възможност както да разговаря лично с ветерани, така и да види част от разрушенията с очите си. Докато двугодишните Игри на непобедимите остават основен фокус на фондацията, програмите за рехабилитация се разширяват – включително чрез предоставяне на спортна екипировка в Украйна и извън рамките на самите игри.

Министърът по въпросите на ветераните на Украйна Наталия Калмикова заяви, че спортът се е превърнал в „ключов елемент от здравеопазването на ветераните“:

„Благодарение на партньорството ни с фондация Игри на непобедимите установихме и продължаваме да развиваме ролята на спорта във възстановяването в Украйна. Затова той вече е част от стратегията за политика към ветераните.“

До март тази година над 22 000 ветерани в цялата страна са се възползвали от предимства като членство във фитнес зали и абонаменти за басейни.