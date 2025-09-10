Принц Хари е видян да влиза в Кларънс Хаус

П ринц Хари е видян да влиза в Кларънс Хаус, на фона на спекулации за среща с баща му, крал Чарлз, предава Би Би Си.

Няма потвърждение от Бъкингамския дворец или представителите на херцога на Съсекс, но кралят също е видян да влиза в Кларънс Хаус.

Смята се, че кралят е пътувал до Лондон от Шотландия в сряда, а принц Хари е бил във Великобритания тази седмица за благотворителни събития.

Не е имало лична среща между баща и син от февруари 2024 г., като принц Хари заявява в интервю за Би Би Си през май 2025 г.: „Бих искал да се помиря със семейството си.“