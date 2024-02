Приказка по време на война: В Украйна построиха бомбоубежище като къща на хобити

В ъпреки непрестанните руски атаки над Украйна, хората в страната опитват да се върнат към нормалния си начин на живот, пише Voice of America (VOA). Подобен пример е възстановено училище, намиращо се близо до Киев. То било унищожено от руски обстрел. Група доброволци от местната благотворителна организация Gurtum обаче се заемат с мисията да го върнат към предишния му вид. В кампанията се включват дарители от цял свят.

Заради изискването всяко училище да има убежище, местните решават да го построят, но по нестандартен начин. Правят го като емблематичните къщи на хобитите от романите „Властелинът на пръстените” и „Хобит” на Дж. Р. Р. Толкин.

The Gurtum Charity Foundation has build a schoolyard bomb shelter in the style of a hobbit house for Ukrainian children in Hostomel. Officials say the goal is to create a safe space for kids with a touch of magic to help minimise wartime stress and trauma pic.twitter.com/FAiz8fe9HE