Звезди от "Властелинът на пръстените: Задругата на пръстена" с изненадващо видео

З везди от "Властелинът на пръстените: Задругата на пръстена" заснеха клип по случай 20-годишнината от излизането на екран на първия филм от хитовата трилогия на режисьора Питър Джаксън, съобщи сайтът на сп. "Билборд", цитиран от БТА.

Премиерата на видеото се състоя в "Късното шоу" на Стивън Колбер, който стои зад идеята за рап изпълнението.

That really was such a blast! Thank you to everyone at The Late Show for providing all of us with the most special and hilarious way to celebrate the 20 year milestone! Still can’t believe we’re on a track with @methodman & @KillerMike #1Trilly! https://t.co/zaZySm6WZ0