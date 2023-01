Проверете: Истински фен ли сте на „Властелинът на пръстените?“

Н а днешната дата е роден забележителният британски писател Джон Роналд Руел Толкин, който е смятан от мнозина за основател на фентъзи жанра в литературата.

Най-популярните творби на Толкин, разбира се, са тези, в които той разгръща разказите за Средната земя – „Хобит“, „Властелинът на пръстените“ и „Силмарилион“.

По две от тези творби има създадени филмови поредици. Една от тях – трилогията по „Властелинът на пръстените“, е една от най-популярните фентъзи трилогии и до днес, а третият филм от поредицата е най-награждаваният с „Оскар“-и филм заедно с „Титаник“ и „Бен Хур“.

По случай днешната годишнина от рождението на Толкин ви запознаваме с някои факти от филмовата поредица „Властелинът на пръстените“, базирана върху творбите на великия писател.

Ако вече ги знаете, то със сигурност сте големи фенове на филмовата трилогия, а може би и на литературните творби на Толкин.

Ролята на Арагорн

Днес свързваме героят на Арагорн с неповторимия Виго Мортенсен, но истината е, че не той е първият избор на кастинг директорите за тази роля. Първият, който получава предложение за нея, е Никълъс Кейдж, който обаче отказва заради „семейни причини“.

След това за кратко ролята е поверена на ирландския актьор Стюарт Таунсенд, който репетира на снимачната площадка в продължение на два месеца, но е уволнен в деня преди началото на снимките.

Питър Джаксън в крайна сметка се обръща към Виго Мортенсен, който приема предложението заради сина си Хенри, който е голям фен на книгите.

Една от резервите за ролята на Арагорн е бил и небезизвестният Ръсел Кроу.

Контузиите на Виго Мортенсен

Не е рядкост по време на снимки актьорите да се окажат с някоя по-лека или по-тежка контузия. Виго Мортенсен няколко пъти се наранява по време на заснемането на трилогията.

В една сцена от втория филм – „Двете кули“, Арагорн изритва шлем от купчината с останки от боя между рохиримите и орките на Саруман, след като осъзнава, че труповете на Мери и Пипин най-вероятно са сред обгорените тела.

При заснемането на тази сцена, която е включена и в крайния вариант на филма, Виго Мортенсен всъщност чупи два от пръстите на крака си, но въпреки това довършва сцената докрай и тя успява да намери място в крайния продукт.

Това не е единственият инцидент с Виго на снимачната площадка. По време на един снимачен ден актьорът се оказва със счупен преден зъб след заснемането на една бойна сцена. Половината зъб от предния зъб на Мортенсен липсва.

Viggo Mortensen showing off his chipped tooth, the result of an accident during the filming a fight sequence of The Two Towers. He asked the crew to super glue it back so he could finish the scene, but they took him to the dentist on his lunch break. pic.twitter.com/vcVx15HaVS