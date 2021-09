Италианец живее като хобит, актьори от "Властелина на пръстените" го подкрепиха

А ктьори от "Властелинът на пръстените", между които Илайджа Ууд, изразиха подкрепата си за проекта на италианец, който живее като хобит и изгражда свое собствено "графство" – копие на измислената Средна земя на Толкин в Италия.

За интересното начинание и историята на Никола Джентиле разказва "Гардиън".

В поредица от видеосъобщения, публикувани в понеделник в Инстаграм, актьорите, които изиграха хобити във филма на Питър Джаксън, изразиха своята благодарност за проекта на Никола Джентиле, 37-годишен италиански сладкар, който се облича и живее като хобит и чийто цел е да превърне 5 декара земя в градчето Букианико в Южна Италия, провинция Киети в регион Абруцо, в село за хобити.

"Ciao, sono Frodo" ("Здравейте, аз съм Фродо"), казва Ууд на италиански във видео, публикувано на Инстаграм страницата на Джентиле "My Hobbit Life" (Моят живот на хобит), с над 100 000 последователи. "Помогнете на Никола да изгради окръга."

