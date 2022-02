Приянка Чопра към Роузи О'Донъл: Гугълни името ми

Актрисата и комик Роузи О'Донъл сподели в TikTok, че наскоро е засрамила сина си, неговата приятелка и техния приятел Фран Дрешър, докато били в ресторант "Nobu" в Малибу.

До тях, каза О'Донъл, седяли Ник Джонас и съпругата му - актрисата и продуцент Приянка Чопра Джонас, въпреки че О'Донъл всъщност въобще не казва първото име на Чопра Джонас във видеото.

О'Донъл каза, че "винаги е предполагала", че Чопра Джонас е дъщеря на Дийпак Чопра, защитник на алтернативната медицина.

О'Донъл казала: „Здравей, Ник Джонас. Ти беше страхотен в сериала "Кралството“. И добавила: „Здравей, Чопра Джонас, познавам баща ти".

#PriyankaChopra responds to #RosieODonnell's apology, says Google my name… don’t refer to me as wifehttps://t.co/dLqO54Gtyn