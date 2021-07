Приянка Чопра игнорира Уилям и Кейт, подкрепя Меган Маркъл

П риятелката на Меган Маркъл - актрисата Приянка Чопра, изглежда, че "игнорира" принц Уилям и съпругата му Кейт по време на турнира Уимбълдън.

Във видео 38-годишната актриса е заснета как си оправя шалчето, докато херцогът и херцогинята на Кеймбридж заемат местата си под възторжените аплодисменти на хората.

На други снимки се вижда как Приянка Чопра отмества поглед от принц Уилям и Кейт Мидълтън, докато се присъединява към ВИП ложа, пише Daily Mail.

Според някои наблюдатели става въпрос за презрително отношение от страна на Чопра заради интервюто, което Меган Маркъл направи пред Опра Уинфри.

DilSe 💛💛#PriyankaChopraJonas at #Wimbledon watching the Women’s Single’s Final in the Royal Box 🎾#TeamDilSeRadio #GoldIsComing #PriyankaChopra #London #Tennis 🍓 pic.twitter.com/wyyFWrxH9p