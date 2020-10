При грип и настинка НЕ яжте това

А ко си поръчвате голяма купа пилешка супа в момента, в който започнете да подсмърчате – не сте единствени. Има храни, чиито ползи при преборване на настинка или грип никой не може да отрече.

Правилното хранене обаче е само първата половина от успеха, когато става въпрос за бързо подобряване на състоянието ни.

Най-добрите храни за засилване на имунната система

Ако искате да сте сигурни, че бързо ще се почувствате по-добре, има и голям брой храни и напитки, които трябва да избягвате.

Дори, когато определена храна обикновено е здравословна, тя може да се окаже напълно неподходяща, ако носът ви тече или не можете да спрете да кашляте, предупреждава сайтът Eat This Not That.

Какво да ядем в сезона на грипа и настинките

Ако наистина искате да сте сигурни, че правите всичко възможно, за да се отървете от настинка или грип, вижте списъка с храни и напитки, които трябва да избягвате.