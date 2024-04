„Влюбена в момичетата през целия си живот": Били Айлиш разкри сексуалността си

Б или Айлиш разкри своята сексуалност, докато работи върху песента "Lunch", която е включена в предстоящия ѝ албум "Hit Me Hard and Soft".

"Тази песен всъщност беше част от това, което ми помогна да стана това, което съм, за да бъда истинска", казва 22-годишната носителка на „Грами“ пред Rolling Stone. "Написах част от нея още преди да бъда с момиче, а останалата част написах след това."

Според списанието в центъра на песента е самата Айлиш, която е толкова силно влюбена в момиче, че "сравнява секса с нея с храненето". ("Hit Me Hard and Soft" ще излезе на 17 май.)

"През целия си живот съм била влюбена в момичета, но просто не го разбирах - докато миналата година не го осъзнах напълно"

"През целия си живот съм била влюбена в момичета, но просто не го разбирах - докато миналата година не го осъзнах напълно", признава още Айлиш.

Били Айлиш се е срещала публично само с мъже, а последната ѝ връзка беше с певеца и автор на песни Джеси Ръдърфорд.

През май 2023 г. представител на изпълнителката потвърди, че двойката е скъсала след по-малко от година срещи, но са останали "добри приятели".

Бившата двойка предизвика спекулации, че са се разделили, когато Айлиш отиде на миналогодишната Met Gala без 32-годишния Ръдърфорд, а след това беше видяна да се гушка с актрисата Ава Капри на афтърпартито.

Изпълнителката на песента "What Was I Made For?" заяви, че "никога не е планирала" да обсъжда публично сексуалността си и смята, че е "наистина разочароващо", че това се е превърнало в тема за разговор.

През ноември 2023 г. Variety публикува интервю с Айлиш, в което тя разкрива, че е "физически привлечена" от жени, но признава, че също така е "уплашена" от тяхната красота и присъствие.

Изпълнителката на "Ocean Eyes" не се разкри по това време, но скоро след това репортер на червения килим на същото издание попита Айлиш дали е искала да покаже своята сексуалност в статията.

.@billieeilish talks to Rolling Stone about shooting the 'HIT ME HARD AND SOFT' album cover.



"I was basically waterboarding myself for six hours straight. If I'm not suffering somehow, I don't feel good about what I'm doing."



Interview: