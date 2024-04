"Hit Me Hard And Soft": Били Айлиш разкри кога излиза новият ѝ албум

П евицата Били Айлиш сподели актуална информация с феновете си на страницата си в Instagram. Според публикацията новият албум ще бъде озаглавен 'Hit Me Hard And Soft' и ще се появи на 17 май.

Третият ѝ албум ще се появи в дигитален и ограничен физически вариант. Според раздела за устойчивост на официалния уебсайт на Айлиш 'Hit Me Hard And Soft' ще бъде издаден на осем различни варианта на винил, които ще бъдат произведени "с най-устойчивите налични практики".

Изявлението на уебсайта гласи: "Стандартният черен вариант е изработен от 100 процента рециклиран черен винил. Останалите седем цветни винила ще бъдат изработени от ECO-MIX или BioVinyl. Първият е създаден с помощта на 100 процента рециклирана смес, направена от остатъци от всеки цвят, който не може да бъде използван по друг начин.

"Тези парчета се рециклират и се използват повторно за производството на бъдещи дискове; затова всеки диск ще бъде уникален и ще изглежда различно от предишния."

