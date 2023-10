Комикс разказва за живота на певицата Били Айлиш

П евицата Били Айлиш е едва на 21 години, но вече може да се похвали с комикс за живота си, предаде Ройтерс.

Той разказва за пътя й от млада танцьорка до автор на песни и носител на награда „Оскар“.

