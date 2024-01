Подиграха се на облеклото на Били Айлиш от наградите "Златен глобус"

Б или Айлиш стана тема за разговори в социалните медии, когато излезе с привличащ вниманието стил на наградите "Златен глобус" 2024.

Заедно с брат си Финеас О'Конъл, певицата спечели трофея за най-добра оригинална песен за песента на Барби "What Was I Made For?" на звездната церемония която се проведе в Бевърли Хилс.

Източник: Getty Images

Въпреки това, Айлиш вече беше привлякла вниманието чрез своя тоалет, който напомняше на училищна униформа. Звездата излезе в широк, голям черен блейзър, който комбинира с бежова плисирана пола.

Допълвайки визията си със светлосиня раирана риза, към която беше добавена черна панделка, Айлиш завърши визията си с черни обувки на ток и бижута.

Въпреки това, облеклото на Айлиш раздели феновете в социалната медийна платформа X.

"Какво, по дяволите, носи Били Айлиш ?!",гласеше един коментар.

„Били Айлиш, облечена в костюм на НБА от 2002 г.“, иронизира друг.

Въпреки че имаше няколко противници, редица други изразиха възхищение от външния вид на Айлиш.

„Мисля, че Били Айлиш носеше любимото ми облекло“, гласеше един от подкрепящите я коментари.

Докато нейният тоалет раздели мненията, Айлиш имаше безспорно триумфална нощ, когато взе още един "Златен глобус" за песента си за Барби "What Was I Made For?" През 2022 г. Айлиш и нейният брат спечелиха в същата категория за песента си „No Time to Die“, написана за едноименния филм за Джеймс Бонд.

Излизайки на сцената заедно с О'Конъл, за да приеме наградата си в неделя, Айлиш каза:

„Беше точно преди почти година, когато ни прожектираха филма и бях много, много нещастна и депресирана по това време и написването на тази песен някак ме спаси. Една година по-късно и ето ни тук и наистина е сюрреалистично. Чувствам се невероятна късметлийка и много благодаря!"