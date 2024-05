Пренебрежението на Чарлз към Хари може да се окаже скъпоструваща грешка

К рал Чарлз III сякаш два пъти пренебрегна принц Хари в първия ден от посещението на най-малкия си син във Великобритания.

Херцогът на Съсекс е в Лондон, за да отбележи десетата годишнина на Invictus Games - турнира за ранени военнослужещи, включително чрез благодарствена служба в катедралата "Сейнт Пол" в сряда.

Часове след като Хари пристигна във вторник, неговият говорител потвърди, че той няма да може да се срещне с краля поради графика на Чарлз и "други приоритети".

A royal snub for Prince Harry? King Charles will make Prince William Colonel in Chief of the Duke's old regiment at a poignant joint ceremony next week https://t.co/BJFTEuQUef pic.twitter.com/yBw7eRcO0F — Tatler (@Tatlermagazine) May 8, 2024

В британските медии се бяха появили спекулации, че баща и син ще се видят, което би било положителен знак за отношенията им и в контекста на това, че кралят все още се възстановява от рак.

Говорител на херцога на Съсекс заяви: "В отговор на многобройните запитвания и продължаващите спекулации дали херцогът ще се срещне с баща си, докато е в Обединеното кралство тази седмица, за съжаление това няма да бъде възможно поради пълната програма на Негово Величество.

"Херцогът, разбира се, проявява разбиране към дневника на баща си с ангажименти и различни други приоритети и се надява скоро да се види с него."

Часове след това разкритие обаче Бъкингамският дворец обяви церемония по връчване на отличието на принц Уилям, което някога щеше да бъде предназначено за Хари.

Множество аспекти на ангажимента, който трябва да се състои в понеделник, изглеждат - независимо дали умишлено или не - пригодени да натрият носа на Хари.

Принц Уилям ще бъде официално произведен в чин полковник на Военновъздушния корпус на армията, бившия полк на принц Хари, в който той служи като втори пилот-стрелец на хеликоптер "Апачи" на фронтовата линия в Афганистан между септември 2012 г. и януари 2013 г.

Кралят ще открие паметна плоча, отнасяща се до самолет Apache AH Mk.1, участвал в сражение в Афганистан през 2007 г., която е включена в изложба в Музея на военните полети.

King Charles' snub for Prince Harry may be costly error. Turning down the meeting plus giving William an honor that would have been Harry's just days later looks a little bit like going after Harry on his strongest subject - his war record. https://t.co/uDbcz1s9S0 — Jack Royston (@Jack_Royston) May 8, 2024

Това е същата година, в която Хари започва първата си обиколка в Афганистан, а Чарлз и Уилям ще позират заедно пред Apache.

Съобщението за пресата на двореца гласи: "Накрая принцът [Уилям] ще напусне базата, като се отправи на полет с Apache, за да задълбочи разбирането си за възможностите на оборудването и да научи повече за хората, които летят и го поддържат."

Разбира се, ако Хари все още беше действащ кралски служител, нямаше да има нужда от "задълбочаване на разбирането му за възможностите на оборудването", тъй като той е обучен да управлява Apache в бойни условия.

Разбира се, Чарлз и Уилям биха могли да обезвредят всяка потенциална причинена обида, ако по време на самия ангажимент похвалят службата на Хари на фронтовата линия в Афганистан.

Феновете на кралската фамилия ще трябва да изчакат и да видят какво ще се случи, но някои може да си помислят, че това не изглежда особено вероятно предвид факта, че Чарлз не е успял да се срещне с Хари.

Един от основните рискови фактори за краля и двореца обаче е усещането, че те всъщност атакуват Хари по най-силната му тема - военната му кариера.

King Charles snubbed Prince Harry twice in one day. Hours after Harry confirmed his dad won’t see him while he’s in London for the Invictus Games, Buckingham Palace announced Charles is putting Prince William in charge of Harry’s old regiment. https://t.co/Iy5D6y84xA — New York Magazine (@NYMag) May 8, 2024

Хари е служил на фронтовата линия в Афганистан, докато Чарлз и Уилям не са, и в продължение на десет години е домакин на голям, международно уважаван турнир в подкрепа на ветераните, а те не са.

И въпреки цялата враждебност към Хари, както във Великобритания, така и в Америка продължава да има уважение към неговата военна дейност и като войник, и като защитник.

В навечерието на погребението на кралица Елизабет II дори ангажираният с Хари и Меган Маркъл критик Пиърс Морган защити правото на Хари да облече военната си униформа в подкрепа на баба си, след като първоначално дворецът му отказа тази възможност.

Символичното послание във връзка с новата роля на Уилям служи и като напомняне, че почетни военни титли могат да бъдат давани на всеки член на кралското семейство, независимо дали е заслужил своите ленти.

В контекста на това, че Чарлз и Уилям вече са победили Хари в съда на общественото мнение във Великобритания, сега те рискуват да разкрият основната си слабост и силата на Хари, като изберат грешното бойно поле.

От друга страна, ако Чарлз и Уилям не се нахвърлят върху Хари, тогава те биха могли да предложат някакво обяснение на запис защо Чарлз не се среща със сина си и може би дори биха могли да помислят за признаване на десетата годишнина на игрите Invictus, които съществуват в подкрепа на ранените ветерани.

Във вторник британското правителство беше представено на конференция, посветена на десетгодишнината от създаването на фондация "Игрите Инвиктус", на която присъстваше министърът за ветераните Джони Мърсър.

Въпреки това кралското семейство досега не е казало нищо в подкрепа на проекта на Хари, въпреки че той беше стартиран през 2014 г., докато той беше работещ кралски служител, а кралят не намери време да се срещне със сина си.

