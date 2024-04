Принц Хари на визита във Великобритания заради игрите "Инвиктус"

П ринц Хари ще отбележи 10-ата годишнина на игрите "Инвиктус" в Лондон, съобщи Ройтерс. Годишнината ще бъде повод за служба в катедралата "Сейнт Пол" на 8 май.

Тази визита ще бъде сред редките гостувания на принц Хари във Великобритания. Той е основател на международното спортно събитие.

Принц Хари живее в САЩ със съпругата си Меган и техните две деца.

Игрите "Инвиктус" са спортно събитие за ветерани с увреждания, получени в резултат на наранявания по време на военна служба. Принц Хари служеше като пилот на военен хеликоптер в Афганистан.

The Duke Of Sussex, Prince Harry Is Set To Visit The UK For The Invictus Games 10th Anniversary https://t.co/JCHuYDls68