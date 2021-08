Това е довело до застудяване на климата на Земята преди 34 милиона години

Н амаляване на концентрацията на атмосферен въглероден диоксид е изиграло съществена роля за застудяването на климата на Земята преди около 34 милиона години, сочат данните от проучване на учени от университета на Бристол. Изследването е качено на сайта на учебното заведение.

Климатът на Земята е преминал през огромен преход преди между 40 и 34 милиона години. Преди 40 милиона години, в епохата еоцен, Арктика е била покрита с гори. Преди 34 милиона години, през олигоцена, тези гори са били заменени от дебел континентален лед, както познаваме Арктика днес.

Scientists have discovered that a decline in CO2 cooled the Earth’s climate over 30 million years ago.



However the Earth’s transition from greenhouse to icehouse could be partially reversed in the next centuries due to the anthropogenic rise in CO2. 🔥https://t.co/ljnlqIydjS pic.twitter.com/kua8oRdVKJ