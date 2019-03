Bijelo dugme - Ako ima Boga Za jos pesama zapratite @muzika.rs! #Bijelodugme --------------------------------------------------------------------------------- Negdje u tvome adresaru pod slovom B je moje ime prekrizi ga nocas i stavi krst pepela i krst tisine Ako ima Boga sto zima, a nijedno ljeto poneka mrvica sa tvoga stola a nikad niko nije cek'o kao sto cekah ja do bola ako ima Boga Ref. Moji drugovi, odavno, kuce imaju samo moja kuca je bez krova prokleta bit' ces, o, ako ima Boga u paklu gorit' ces Sanjao sam e, kako ulazis u moju pjesmu ulazis, prosto k'o u svoju bastu pod pazuh dolijecu ti lastavice ja pjevam, bijela mi krila rastu al' vise me ne boli Sanjao sam e, kako s andjelima jedes tresnje i kako andjeli na mene lice i kako sapucem u tvoje krilo radjaj mi djecu kao kolacice al' vise me ne boli Ref. 2x #AkoimaBoga #muzikars #muzika #exyurock #rock #pop #folk #rep #domacamuzika #jugoslavija

