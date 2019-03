[NA DRINI ĆUPRIJA] #nadanasnjidan preminuo je književnik i diplomat Ivo Andrić. Dobitnik je Nobelove nagrade za književnost 1961. godine za književno djelo o povijesti jednog naroda, s romanom Na Drini ćuprija kao vrhuncem tog djela. #ivoandric #nobel #nadrinicuprija #nobelovac #rtlnadanasnjidan #nobelovanagrada #13ozujka #onthisday #march13 #prokletaavlija #vijestihr #rtl 📷 Wikipedia

A post shared by Vijesti.hr (@vijestihr) on Mar 12, 2019 at 11:39pm PDT