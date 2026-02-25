Синдромът на разбитото сърце: Когато влюбването ни праща в интензивното отделение

В новия епизод на проекта NOVA Lab „Грижа“ водещата Даниела Пехливанова потърси отговори на въпроса как емоциите управляват нашето здраве. Гости в студиото са доц. Живка Стойкова, началник на интензивно кардиологично отделение и Емилия Ангелова, клиничен психолог и лого терапевт.

Влюбването като „умерен стрес“

Според доц. Живка Стойкова, когато пламне любовта, сърцето преминава през състояние на умерен стрес:

„Повишава се сърдечната честота, кръвното налягане и сърдечният контрактилитет“, обяснява кардиологът. Този адреналинов скок влияе директно на биологичното ни състояние.

Психологът Емилия Ангелова допълва, че влиянието на влюбването е строго индивидуално и зависи от темперамента. „За едни тази възбудимост е приятна, но за други неизвестността е стресираща“, посочва тя.

Синдромът на разбитото сърце

Една от най-сериозните граници, при които емоциите могат да доведат до хоспитализация, е т.нар. „синдром на разбитото сърце“. Доц. Стойкова подчертава, че той се провокира от силен емоционален стрес и по-често засяга жените:

„Синдромът имитира миокарден инфаркт – има болка, промени в ЕКГ и повишени ензими. В основата му стои активирането на кортизола и адреналина“, обяснява доц. Стойкова.

Хроничният стрес в една връзка може да доведе до редица заболявания, включително инсулинова резистентност и натрупване на тегло.

Страст срещу интимност: Разликата между здравата и токсичната връзка

Психологическата стабилност по време на влюбване е силно разклатена поради високите нива на допамин. Емилия Ангелова прави важно разграничение между страстта и любовта:

„Страстта ни прави пасивни и зависими от партньора. Нездравите отношения се основават предимно на страст и либидо“, казва тя.

Статистиката за 2024 г. показва, че разводите са почти 50%, като едва 9% от тях се дължат на тежки конфликти. Основната причина е отчуждението и липсата на дълбока интимност:

„Страстта има нужда от пространство, докато любовта има нужда от близост“, обяснява Ангелова.

Сексуалната активност и сърцето

Въпросът за физическото натоварване по време на секс е ключов за кардиологичните пациенти. Доц. Стойкова дефинира секса като умерена физическа активност (между 3 и 5 метаболитни единици), равняваща се на изкачването на два етажа пеша:

„При здрави хора сексът от един до три пъти седмично има дори позитивни ефекти върху честотата на инфарктите“, посочва тя. Специалистът предупреждава, че трябва да се внимава с медикаменти за потентност, тъй като те могат да „откраднат“ кръв от сърцето при пациенти с Исхемична болест.

Пътят към оздравяването: Автентичност и лични граници

Токсичните връзки действат като постоянен тригър за организма, поддържайки високи нива на възпалителни маркери в кръвта, което увеличава риска от миокарден инфаркт. Пътят към излизането от такива ситуации минава през работата върху себе си:

„Нашите връзки са огледало. Ако влизаме в токсични отношения, значи имаме токсично отношение към себе си“, категорична е Емилия Ангелова. Тя съветва хората да търсят „малки победи“ всеки ден и да не се страхуват да бъдат уязвими и автентични.

В края на разговора експертите се обединиха около тезата, че хората, които остаряват заедно в здрава връзка, са много по-малко предразположени към психични заболявания и проблеми с паметта. Любовта, когато е споделена и осъзната, остава най-доброто лекарство както за сърцето, така и за душата.