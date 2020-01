Вижте двойничката на Ариана Гранде

Н е е трудно да се пресъздаде визията на любимата Ариана Гранде. Всичко, което ни е необходимо е дълга конска опашка и издължена очна линия.

Оказва се, че стилът на Ариана е толкова популярен, че се превърна в хит сред тийнейджърите.

Но има едно момиче, което толкова много копира Ариана, че вече не е сигурно, коя е истинската.

Най-голямата фенка на Ариана Гранде е Пейдж Нийман.

Момичето е толкова вманиачено по Гранде, че буквално се преобразява в нея.

Пейдж става известна с видеоклипове в популярната платформа TikTok, в която младата дама записва видеа в изцяло новата си визия.

За по-малко от месец момичето събира над 1 милион последователи, а профилът ѝ достига до истинската Ариана Гранде.

Най-голямата фен страница на Ариана публикува пост, в който споделя, че профилът на Пейдж Нийман е плашещ.

I just know Ariana is terrified... pic.twitter.com/yOdYniNGjN

Под същата публикация реагира и Гранде, която казва, че е странно, че я копира до такава степен.

Преди време Ариана обвини известна марка за масова мода, за това, че използват модел, който я копира, за да рекламират своя колекция дрехи.

Различни новинарски сайтове публикуват снимки, на които се вижда, че момичето има цяла стена с плакатите на Гранде. Но след като тези снимки се разпространяват в мрежата, Пейдж ги изтрива.

this is her old posts...i’m- pic.twitter.com/Y04EwjjaBz