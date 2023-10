„Аляска Еърлайнс“ създаде персонализирано кафе, което предизвиква въздушна революция!

А виокомпанията "Аляска" е създала персонализирана смес с базираната в Портланд пекарна "Stumptown", за да направи кафе, което е защитено от ефектите на промяната на вкуса във въздуха, които обикновено се получават при сервиране на кафе на големи височини, включително горчив и слаб вкус.

Нестандартното кафе, което е първото за голяма авиокомпания, ще се сервира ексклузивно на всеки полет на "Аляска", включително на регионалния ѝ превозвач Horizon Air до 1 декември.

Alaska Airlines has partnered with Oregon-based Stumptown Coffee Roasters on a custom blend specifically designed to be enjoyed in the sky.



The coffee will be available on select flights starting this fall — and all the airlines’ flights starting Dec. 1.https://t.co/xL6MzjwY8B