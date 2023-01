Пиенето на 2 чаши кафе на ден може да ни убие

К афето може не само да ви събуди сутрин, но също така може да ви предложи различни ползи за здравето. От друга страна, кафето понякога може да причини повече вреда, отколкото полза, ако имате високо кръвно налягане.

Всъщност ново проучване установи, че за тези конкретни хора пиенето на две или повече чаши всеки ден може сериозно да увеличи риска от смърт.

