Полезните свойства на зеления чай, за които не подозирате

П олзите от редовната консумация на зелен чай са потвърждавани от експертите многократно. Той се отличава с пресичане на ферментацията при производството му, което запазва максимално полифенолите (биоактивни фитохимикали) в него и антиоксидантната им мощ.

Тази напитка е по-полезна, отколкото предполагате

Традиционната източна медицина

го прилага за опазване и възстановяване както на физическото, така и на психическото равновесие и здраве. Използва го при храносмилателни проблеми, нарушения в работата на сърдечносъдовата система, за лечение на трудно заздравяващи рани.

Какво се случва с тялото ви, ако пиете чай всеки ден

Група учени от Федералния технологичен институт в Цюрих сега обаче са установили,

че механизмът на действие на зеления чай върху организма всъщност е по-сложен, отколкото се е смятало.

Резултатите от изследването им са публикувани в списание Aging.

