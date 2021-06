Пийте тази любима напитка за здраво сърце

И ма десетки проучвания, които предполагат, че намаляването на риска от сърдечносъдови заболявания може да бъде толкова ароматно, колкото чаша черен, зелен, бял и дори билков чай.

Голямо наблюдателно проучване в Европейския журнал за превантивна кардиология анализира здравна и поведенческа информация от 100 000 китайци за период от над 7 години.

Докладът от 2020 г. разкрива, че

хората, котио пият повече от 3 чаши чай седмично

са изложени на до 20% по-малък риск от сърдечен удар и до 22% по-малък риск от смърт от сърдечносъдово заболяване в сравнение с хората, които пият по-малко от 3 чаши чай седмично.

Тази напитка може да удължи живота ви с години

Друго проучване, обхванало над 40 000 възрастни японци, публикувано в журнала на Американската медицинска асоциация наблюдава 26% по-нисък риск от смърт от инфаркт или инсулт при хора, които пият повече от пет чаши зелен чай на ден.

Как чаят помага на сърцето?

За да разберем защо пиенето на чай може да е толкова полезно за сърцето, трябва да разгледаме как кръвното налягане влияе върху здравето на сърцето. Високото кръвно, наречено хипертония, уврежда стените на артериите, правейки ги по-твърди и може да доведе до запушването им.

Колкото по-високи са показанията на кръвното ви налягане, толкова по-голям риск имате от сърдечносъдови заболявания. Когато кръвоносните ви съдове не са толкова еластични, колкото би трябвало, притокът на кръв и кислород към и от сърцето намалява, което води до болка в гърдите и вероятно сърдечен удар или сърдечна недостатъчност.

„Изследванията показват, че високата консумация на чай води до по-здраво сърце и намалява риска от заболяване“, казва диетологът Лиза Ричардс. „Това е така, защото чайовете съдържат полезни растителни съединения, известни като полифеноли, които действат като антиоксиданти в организма“, обяснява тя.

Какво се случва с тялото ви, ако пиете чай всеки ден

Чаят и неговите метаболити като полифенолите играят роля за отпускане на артериите, като намаляват възпалението и засилват активността на азотния оксид в ендотела, слоя от клетки, покриващи вътрешността на кръвоносните съдове.

Основното съединение на чая е EGCG

Чаят може също така значително да намали риска от сърдечни заболявания и инсулт чрез намаляване на липопротеините с ниска плътност, „лошия“ холестерол, който може да се натрупва в артериите и да образува плаки. „Зеленият чай е пълен с полифеноли и катехини, две антиоксидантни съединения, признати за техните противовъзпалителни свойства“, казва експертът по кулинария и чай Кристен Лорез.

„Зеленият чай е особено богат източник на мощна форма на катехин, наречен епигалокатехин галат, или EGCG, за който е доказано, че „изключва“ гените, които предизвикват затлъстяване, диабет и съхранение на коремни мазнини“, според Кели Чой, един от авторите в сайта Eat This Not That.

Най-добрите чайове за спокоен сън

Чай за триглицеридите!

Според Nutrition Journal, зеленият чай също е показал, че подобрява нивата на холестерола. Но ако предпочитате вкуса на черния чай пред зеления, не се притеснявайте.

„Установено е, че черният чай понижава триглицеридите, опасни мазнини в кръвта, и повишава HDL „добрия“ холестерол поради полифенолите, съдържащи се в този чай“, казва Лиза Ричардс. „Тези съединения придават на чайовете ярките им цветове, което означава, че билковите чайове осигуряват множество полифеноли, което води до подобни ползи“, добавя тя.