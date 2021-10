Тази напитка е по-полезна, отколкото предполагате

С туденият чай има лоша репутация заради добавената захар в него, но изследванията показват, че свареният чай носи редица ползи за здравето ни, пише сайтът Eat This Not That.

Всеки сорт чай предлага изобилие от антиоксиданти, витамини и минерали. Чаят е особено богат на танини, вид антиоксидант, за който е доказано, че неутрализира окислените клетки и намалява възпалението в тялото.

Чаят е чудесна нискокалорична алтернатива на кофеина

Стига да не му сложите мляко, сметана, захар, чаят е здравословна алтернатива на кофеина. Различните аромати на чая са създадени специално, за да се насладите на фините нотки без допълнителни подсладители и каквито и да било добавки.

Ако кофеинът предизвиква треперене у вас, чаят може да е по-добър избор. В него няма толкова много кофеин, колкото в кафето и предлага мек енергизиращ ефект с антиоксиданти. Ако не желаете да консумирате кофеин изобщо, може да опитате смес от билков чай, за да се възползвате от ползите от витамините и минералите без да се превъзбуждате.

Тази напитка може да удължи живота ви с години

Чаят помага да се справим със стреса

Един бонус от тази гореща напитка е облекчаването на стреса! От чай с кофеин до билков чай, изследванията продължават да откриват начини, по които чаят поддържа психичното ни здраве, като намалява тревожността, подобрява качеството на съня и повишава настроението.

Лайката и коренът от валериана са идентифицирани като естествени средства за добър сън. Доказано е, че чайовете от ашваганда и от мента подобряват симптомите, свързани с тревожността.

Има четири основни вида чай с кофеин: черен, зелен, бял и улун. Научете повече за тях в галерията ни горе.