Мелания като стилна Снежанка с черни очила, ръкавици и бяло палто

М елания Тръмп се наслади на пътуване до Куантико, Вирджиния, в понеделник сутринта, за да прекара време с деца в нужда като част от ежегодната кампания на морската пехота „Играчки за всички“ (Toys for Tots). Тя изглеждаше изключително стилна в цялостен черен тоалет, включващ прилепнали клинове, поло, ботуши до коляното и ръкавици, с бяло двуредно палто отгоре.

55-годишната първа дама пристигна заедно с Дядо Коледа на събитието, а стотици малки деца слушаха, докато тя им разказва кратка коледна история, съобщи Hello! .

Източник: Getty Images

„Може би се чудите защо Дядо Коледа ме помоли да го доведа тук днес,“ каза тя. „Е, това прекрасно приключение е изпълнено с коледна магия и много любов. Елените на Дядо Коледа – Рудолф, Дашър, Комета и всички останали – сега почиват на Северния полюс.“

„Те трябва да съхранят енергията си за големия полет по света в Коледната нощ,“ продължи тя. „Дядо Коледа ми каза, че са увити в топли пухкави одеяла, пият какао с бонбони и усещат радостта и любовта, които скоро ще споделят с невероятни деца навсякъде.“

Първата дама завърши речта си, като пожела всичко най-добро на всички присъстващи на благотворителното събитие. „Този коледен сезон, вие, вашите приятели и вашите семейства трябва да пожелаете най-ценния подарък – любов. В края на краищата, любовта стига по-далеч от шейната на Дядо Коледа. Благодаря ви, Весела Коледа и честита и здрава Нова година.“

Източник: Getty Images

Програмата на морската пехота „Играчки за всички“ съществува от 1991 г. с цел да донесе радост на деца в неравностойно положение.

„Мисията на фондацията Marine Toys for Tots е да подпомогне Морската пехота на САЩ в предоставянето на осезаем знак на надежда за икономически затруднени деца по Коледа,“ се обяснява на сайта на програмата.

Мелания е активно ангажирана през целия декември и преди Коледа посети детска болница във Вашингтон, за да им прочете празнична история. Тя прочете „Как Дядо Коледа слизa по комина“ от Мак Барнет и им пожела сила и „много играчки“.

Източник: Getty Images

„Сигурна съм, че Дядо Коледа ще ви посети тази Коледа и ще ви донесе много играчки, така че ви пожелавам Весела Коледа и Честита Нова година,“ каза тя. „Пожелавам ви много сила и любов.“

Мелания добави, че съпругът ѝ Доналд Тръмп също „изпраща любов и най-добри пожелания“. Майката на едно дете се разходи сред децата в тълпата, преди да посети други в хематологичното и онкологичното отделение.

В неделя вечер тя внесе блясък и елегантност на 48-ите награди Kennedy Center Honors, носейки семпла, но стилна черна рокля за официалното събитие. Мелания допълни визията с диамантени обеци и диамантена гривна, както и с черни обувки на ток.

Кестеняво-русата ѝ коса беше спусната на меки вълни, а гримът ѝ бе празнично бляскав с прасковен руж и розов нюанс на устните. Съпругът ѝ носеше изискан смокинг с черна папийонка.

Източник: Getty Images

Ето и пълният текст на словото на първата дама Мелания Тръмп:

Благодаря Ви, генерал Андерсън. Прекрасно е да бъда с всички тук на военноморската база Куантико.

Може би се чудите защо Дядо Коледа ме помоли да го доведа тук днес. Е, това прекрасно приключение е изпълнено с коледна магия и много любов.

Елените на Дядо Коледа – Рудолф, Дашър, Комета – всички те почиват на Северния полюс. Те трябва да съхранят цялата си енергия за големия полет по света на Бъдни вечер. Дядо Коледа ми каза, че са се сгушили под топли, пухкави одеяла, пиейки какао с бонбонена пръчица, чувствайки радостта и любовта, които скоро ще бъдат споделени с невероятни деца навсякъде.

Така, с шейната си безопасно паркирана с елените, Дядо Коледа се качи на моя Osprey и не можеше да спре да се усмихва. Наблюдавах го как гледа през прозореца, усмихвайки се на всички прекрасни американски семейства долу. Дядо Коледа ми каза, че Osprey лети като гигантска снежинка – но е МНОГО по-бърз от шейната му.

Днес сме тук за една от най-обичаните традиции по време на празниците: „Играчки за децата“, ръководена от Резервистите на Корпуса на морската пехота на САЩ. В продължение на повече от 75 години морските пехотинци и доброволци из цяла Америка събират и доставят нови играчки на деца, които имат нужда от малко допълнителна радост по Коледа. Всичко опаковано с любов и грижа.

На всички тук в Куантико и на всички, които подкрепят фондация „Играчки за децата“ – благодаря ви. Това включва и щедрата подкрепа на Асоциацията на играчките. Аз съм благодарна за вашето партньорство и отдаденост за насърчаване на забавлението и креативността. Вие помагате да донесете радостта от коледното утро на милиони деца и ни напомняте, че от всички американски традиции, добротата и любовта остават едни от най-силните.

На семействата на военни: вие сте сърцето на днешното празненство. Вашата сила пред лицето на трудности е вдъхновяваща. Някои от децата тук днес имат родител, разположен далеч от дома. Знам, че това може да бъде трудно. От името на нашата нация, благодаря ви.

И благодаря на родителите и настойниците, които са тук днес. Вашата подкрепа и устойчивост дават сила на нашите морски пехотинци да служат с чест и отличие. Близо или далеч, вие озарявате всяко събитие, обогатявайки живота на всички.

През този коледен сезон, вие, вашите приятели и вашите семейства трябва да си пожелаете най-големия подарък – любов. В края на краищата, любовта стига по-далеч от шейната на Дядо Коледа и самолетите Osprey на Америка.

Благодаря ви и Весела Коледа!