Свят

Мелания като стилна Снежанка с черни очила, ръкавици и бяло палто

Мелания посети базата Куантико, Вирджиния, за кампанията „Играчки за всички“, облечена стилно, за да донесе радост на деца в нужда. Тя пристигна с Дядо Коледа и разказа история, призовавайки за любов и пожелавайки Весела Коледа и щастлива Нова година

9 декември 2025, 12:32
Мелания като стилна Снежанка с черни очила, ръкавици и бяло палто
Източник: Getty Images

М елания Тръмп се наслади на пътуване до Куантико, Вирджиния, в понеделник сутринта, за да прекара време с деца в нужда като част от ежегодната кампания на морската пехота „Играчки за всички“ (Toys for Tots). Тя изглеждаше изключително стилна в цялостен черен тоалет, включващ прилепнали клинове, поло, ботуши до коляното и ръкавици, с бяло двуредно палто отгоре.

55-годишната първа дама пристигна заедно с Дядо Коледа на събитието, а стотици малки деца слушаха, докато тя им разказва кратка коледна история, съобщи Hello!.

Източник: Getty Images

„Може би се чудите защо Дядо Коледа ме помоли да го доведа тук днес,“ каза тя. „Е, това прекрасно приключение е изпълнено с коледна магия и много любов. Елените на Дядо Коледа – Рудолф, Дашър, Комета и всички останали – сега почиват на Северния полюс.“

„Те трябва да съхранят енергията си за големия полет по света в Коледната нощ,“ продължи тя. „Дядо Коледа ми каза, че са увити в топли пухкави одеяла, пият какао с бонбони и усещат радостта и любовта, които скоро ще споделят с невероятни деца навсякъде.“

Първата дама завърши речта си, като пожела всичко най-добро на всички присъстващи на благотворителното събитие. „Този коледен сезон, вие, вашите приятели и вашите семейства трябва да пожелаете най-ценния подарък – любов. В края на краищата, любовта стига по-далеч от шейната на Дядо Коледа. Благодаря ви, Весела Коледа и честита и здрава Нова година.“

Източник: Getty Images

Програмата на морската пехота „Играчки за всички“ съществува от 1991 г. с цел да донесе радост на деца в неравностойно положение.

„Мисията на фондацията Marine Toys for Tots е да подпомогне Морската пехота на САЩ в предоставянето на осезаем знак на надежда за икономически затруднени деца по Коледа,“ се обяснява на сайта на програмата.

Мелания е активно ангажирана през целия декември и преди Коледа посети детска болница във Вашингтон, за да им прочете празнична история. Тя прочете „Как Дядо Коледа слизa по комина“ от Мак Барнет и им пожела сила и „много играчки“.

Източник: Getty Images

„Сигурна съм, че Дядо Коледа ще ви посети тази Коледа и ще ви донесе много играчки, така че ви пожелавам Весела Коледа и Честита Нова година,“ каза тя. „Пожелавам ви много сила и любов.“

Мелания добави, че съпругът ѝ Доналд Тръмп също „изпраща любов и най-добри пожелания“. Майката на едно дете се разходи сред децата в тълпата, преди да посети други в хематологичното и онкологичното отделение.

В неделя вечер тя внесе блясък и елегантност на 48-ите награди Kennedy Center Honors, носейки семпла, но стилна черна рокля за официалното събитие. Мелания допълни визията с диамантени обеци и диамантена гривна, както и с черни обувки на ток.

Кестеняво-русата ѝ коса беше спусната на меки вълни, а гримът ѝ бе празнично бляскав с прасковен руж и розов нюанс на устните. Съпругът ѝ носеше изискан смокинг с черна папийонка.

Източник: Getty Images

Ето и пълният текст на словото на първата дама Мелания Тръмп:

Благодаря Ви, генерал Андерсън. Прекрасно е да бъда с всички тук на военноморската база Куантико.

Може би се чудите защо Дядо Коледа ме помоли да го доведа тук днес. Е, това прекрасно приключение е изпълнено с коледна магия и много любов.

Елените на Дядо Коледа – Рудолф, Дашър, Комета – всички те почиват на Северния полюс. Те трябва да съхранят цялата си енергия за големия полет по света на Бъдни вечер. Дядо Коледа ми каза, че са се сгушили под топли, пухкави одеяла, пиейки какао с бонбонена пръчица, чувствайки радостта и любовта, които скоро ще бъдат споделени с невероятни деца навсякъде.

Така, с шейната си безопасно паркирана с елените, Дядо Коледа се качи на моя Osprey и не можеше да спре да се усмихва. Наблюдавах го как гледа през прозореца, усмихвайки се на всички прекрасни американски семейства долу. Дядо Коледа ми каза, че Osprey лети като гигантска снежинка – но е МНОГО по-бърз от шейната му.

Днес сме тук за една от най-обичаните традиции по време на празниците: „Играчки за децата“, ръководена от Резервистите на Корпуса на морската пехота на САЩ. В продължение на повече от 75 години морските пехотинци и доброволци из цяла Америка събират и доставят нови играчки на деца, които имат нужда от малко допълнителна радост по Коледа. Всичко опаковано с любов и грижа.

На всички тук в Куантико и на всички, които подкрепят фондация „Играчки за децата“ – благодаря ви. Това включва и щедрата подкрепа на Асоциацията на играчките. Аз съм благодарна за вашето партньорство и отдаденост за насърчаване на забавлението и креативността. Вие помагате да донесете радостта от коледното утро на милиони деца и ни напомняте, че от всички американски традиции, добротата и любовта остават едни от най-силните.

На семействата на военни: вие сте сърцето на днешното празненство. Вашата сила пред лицето на трудности е вдъхновяваща. Някои от децата тук днес имат родител, разположен далеч от дома. Знам, че това може да бъде трудно. От името на нашата нация, благодаря ви.

И благодаря на родителите и настойниците, които са тук днес. Вашата подкрепа и устойчивост дават сила на нашите морски пехотинци да служат с чест и отличие. Близо или далеч, вие озарявате всяко събитие, обогатявайки живота на всички.

През този коледен сезон, вие, вашите приятели и вашите семейства трябва да си пожелаете най-големия подарък – любов. В края на краищата, любовта стига по-далеч от шейната на Дядо Коледа и самолетите Osprey на Америка.

Благодаря ви и Весела Коледа!

Мелания Тръмп като Снежанка: Подаръци, усмивки и празнична магия с Дядо Коледа
23 снимки
Мелания
Мелания
Мелания
Мелания
Мелания Тръмп Играчки за всички Морска пехота Коледа Деца в нужда Благотворителност Куантико Вирджиния Дядо Коледа Първа дама Любов
Последвайте ни

По темата

Полицейският отряд

Полицейският отряд "Кобра" с акция в заложни къщи в София

Памела Андерсън разкри какви са отношенията ѝ с Лиъм Нийсън

Памела Андерсън разкри какви са отношенията ѝ с Лиъм Нийсън

Русия: Силите на Москва напредват в Украйна и атакуват обкръжените в Мирноград украински части

Русия: Силите на Москва напредват в Украйна и атакуват обкръжените в Мирноград украински части

Не носете тези цветове на Нова година

Не носете тези цветове на Нова година

Опасни ли са стоките от Temu и Shein - какво позазаха проверките

Опасни ли са стоките от Temu и Shein - какво позазаха проверките

pariteni.bg
Как кучето ни да идва винаги, щом го повикаме

Как кучето ни да идва винаги, щом го повикаме

dogsandcats.bg
6 декември: Денят, в който монголската буря погълна перлата на Източна Европа
Ексклузивно

6 декември: Денят, в който монголската буря погълна перлата на Източна Европа

Преди 3 дни
Времето на Никулден с предупреждение от първа степен за обилни валежи
Ексклузивно

Времето на Никулден с предупреждение от първа степен за обилни валежи

Преди 3 дни
МААЕ: Защитният саркофаг на АЕЦ
Ексклузивно

МААЕ: Защитният саркофаг на АЕЦ "Чернобил" е повреден

Преди 3 дни
Никулден е! Какви са българските поверия и традиции на този ден
Ексклузивно

Никулден е! Какви са българските поверия и традиции на този ден

Преди 3 дни

Виц на деня

Моята диета е проста: Ям само в моменти на стрес. За съжаление… все съм стресирана.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Папата към Киев и Москва: Необходими са жестове за насърчаване на мира

Папата към Киев и Москва: Необходими са жестове за насърчаване на мира

Свят Преди 18 минути

Папата подчерта необходимостта от диалог по време на среща със Зеленски

Песков отхвърли твърденията за възстановяване на СССР

Песков отхвърли твърденията за възстановяване на СССР

Свят Преди 20 минути

Москва очаква резултатите от обсъждането на мирния план на Вашингтон с украинската страна

Шофьор с положителна проба за наркотици предизвика катастрофа в Казанлък

Шофьор с положителна проба за наркотици предизвика катастрофа в Казанлък

България Преди 43 минути

Мъжът е задържан за срок до 24 часа

Шест месеца под слънцето на друга вселена

Шест месеца под слънцето на друга вселена

Любопитно Преди 47 минути

Разбери повече

КЗК образува производства срещу МВР, “Български пощи“ и “Столичен автотранспорт“

КЗК образува производства срещу МВР, “Български пощи“ и “Столичен автотранспорт“

България Преди 50 минути

Жалбите са подадени по реда на Закона за обществените поръчки

<p>Пейков твърди за &quot;спешни&quot; родителски срещи на 10 декември, министър Вълчев отрича</p>

Манол Пейков твърди за "спешни" родителски срещи на 10 декември, министър Красимир Вълчев отрича

България Преди 54 минути

За 10 декември е насрочен третият протест, организиран от коалиция ПП-ДБ

<p>Тръмп нападна&nbsp;Европа в интервю за Politico</p>

Тръмп нарича европейските лидери „слаби“ и заклеймява Европа като „разлагаща се“ в интервю за Politico

Свят Преди 57 минути

Този остър нападателен тон към европейското политическо ръководство представлява най-острата до момента критика на президента към западните демокрации и заплашва с решително разриване на отношенията с държави като Франция и Германия, които вече имат напрегнати връзки с администрацията на Тръмп

Бивша Мис Словакия: Бях изгонена от Uber на натоварено кръстовище, защото съм еврейка

Бивша Мис Словакия: Бях изгонена от Uber на натоварено кръстовище, защото съм еврейка

Свят Преди 58 минути

Мириам Матова сподели, че инцидентът се е случил, докато е обсъждала пътуването си в Израел по време на разговор във FaceTime

Чешкият милиардер Бабиш се върна на власт

Чешкият милиардер Бабиш се върна на власт

Свят Преди 1 час

По време на церемонията Павел призова Бабиш да поддържа силни връзки с ЕС и НАТО

Започнаха проверки на въжени линии, ски влекове, асансьори и плувни басейни преди зимния сезон

Започнаха проверки на въжени линии, ски влекове, асансьори и плувни басейни преди зимния сезон

България Преди 1 час

Инспекциите ще продължат до 19 декември

Подкастът „Телеграфно“ с отличие за първото си двуезичното си интервю с биографа на царя

Подкастът „Телеграфно“ с отличие за първото си двуезичното си интервю с биографа на царя

Любопитно Преди 1 час

Специална номинация от Сдружението на испаноговорящите журналисти в България бе присъдена за интервюто с Рамон Перес Маура

Тръмп: Блокирането на митата - риск за националната сигурност

Тръмп: Блокирането на митата - риск за националната сигурност

Свят Преди 1 час

От 5 ноември съдът разглежда законността на радикалната митническа политика на Тръмп

<p>&quot;Впечатлена съм от бързата реакция&quot;: Излекуваха 4-месечно&nbsp;бебе от рядка болест</p>

Излекуваха 4-месечно бебе от рядката болест на Кавазаки в столична болница

България Преди 1 час

Болестта на Кавазаки е рядко системно заболяване, спадащо към васкулитните синдроми, което най-често засяга деца под 5-годишна възраст

Истинската история зад "Окото на провидението" върху банкнотата от 1 долар

Истинската история зад "Окото на провидението" върху банкнотата от 1 долар

Любопитно Преди 1 час

„Окото на провидението“ предхожда илюминатите, съвременната попкултура и дори самите Съединени щати

Леонардо ди Каприо

Леонардо ди Каприо разкри защо крие лицето си публично

Любопитно Преди 1 час

Актьорът споделя как балансира личното пространство и световната слава - избягва публичното внимание, появявайки се с шапка и очила, и смята, че за дълга кариера е най-добре да се показваш само, когато имаш какво да кажеш или покажеш

Радев: Стратегическото партньорство със САЩ създава много възможности за ивестиции

Радев: Стратегическото партньорство със САЩ създава много възможности за ивестиции

България Преди 1 час

Българският държавен глава се срещна със заместник помощник държавния секретар за Европа и Евразия в Държавния департамент на САЩ Кристофър Смит

Всичко от днес

От мрежата

Какво означава, когато котката ви се върти около краката ви?

dogsandcats.bg

Как кучето ни да идва винаги, щом го повикаме

dogsandcats.bg
1

Без валежи до началото на зимата

sinoptik.bg
1

Как хора с увреждания могат да карат ски

sinoptik.bg

Нумерологична прогноза за 9 декември, вторник

Edna.bg

Седмична нумерологична прогноза за 8 - 14 декември

Edna.bg

Лудогорец входира жалба срещу съдийството на мача със Славия

Gong.bg

Показаха нов напредък на "Армията" (видео)

Gong.bg

На първо четене: Бюджетната комисия прие план-сметката за 2026 г.

Nova.bg

Полицейският отряд "Кобра" с акция в заложни къщи в София (СНИМКИ)

Nova.bg