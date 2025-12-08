Мелания Тръмп – кралица на елегантността на 48-ото отличие на Кенеди Център

П ървата дама беше сред редицата звезди от А-листа, присъстващи на церемонията по награждаването на най-влиятелните артисти в САЩ, която се проведе на 7 декември 2025 г. във Вашингтон. Червеният килим на Kennedy Center блестеше с елегантни черни смокинги, бляскави вечерни рокли и изискано усещане за величие. Сред гостите бяха отличените артисти, музикални легенди, актьори и политически фигури, всички готови за една от най-елегантните вечери в града. От класическо облекло до смели бижутерски тонове – модната конкуренция беше на високо ниво, а първата дама Мелания Тръмп зададе тона с непреходен, сдържан блясък, пише Hello! .

Президентът Доналд Тръмп се появи в традиционен черен смокинг със сатенени ревери и бяла риза, запазвайки класическото излъчване. Мелания Тръмп се отличи с модерен минимализъм в елегантна черна архитектурна рокля с висока яка и скулптурни къси ръкави. Нейната меко оформена коса, диамантени обеци и деликатна гривна добавиха точния блясък. С чистите линии и перфектната кройка роклята утвърди позицията ѝ като една от най-добре облечените на вечерта – истински урок по ненатрапчива, командваща елегантност.

Силвестър Сталоун пристигна в двуреден черен смокинг с върхови ревери, носейки медала си от Kennedy Center над папийонката с гордост. Съпругата му Дженифър Флавин впечатли с черна рокля без презрамки с огледален, сребрист корсет, който улавяше светлината от всеки ъгъл. Диамантено колие и меки вълни завършиха бляскавия вид. Заедно, дългогодишната двойка внесоха Холивудска кралска енергия на червения килим, комбинирайки класическа кройка с впечатляващи кутюр елементи.

Източник: Getty Images

Рок легендата Джийн Симънс избра пълно официално облекло с рокерски привкус – черен смокинг със сатенени ревери, тъмни очила и медала от Kennedy Center, гордо носен около врата. Съпругата му Шанън Тууд го допълни с елегантна черна рокля с дълги ръкави и впечатляващи златни детайли на раменете, добавяйки драма и скулптурен блясък. Златният ѝ клъч съчетаваше металическите елементи, а меките вълни и топъл грим завършиха изисканата визия.

Източник: Getty Images

Фронтменът на KISS, Пол Стенли, заложи на класическа черна елегантност с добре скроен смокинг със сатенени ревери, бяла риза и папийонка, а медалът му от Kennedy Center добави формален нюанс. Съпругата му Ерин Сътън впечатли с драматична кутюр енергия в рокля без презрамки, съчетаваща черен тюл с дълбоки червени нюанси и обемни флорални апликации. Високата цепка добавяше движение, а гладката прическа, червеното червило и бляскавата маншетна гривна завършиха ансамбъла.

Източник: Getty Images

Актьорът Келси Грамър изглеждаше класически в тъмносин блейзър с сиви панталони, бяла риза и вратовръзка с десен – полиран, сдържан вид, подходящ за звездата от „Frasier“. До него дъщеря му Фейт добави цвят с дълга рокля в маргаритово-жълто с деликатни флорални мотиви, романтична силуетна линия с разпуснати ръкави и мека драпировка. Нюансите на обувките и свободната коса придадоха лекота и естественост.

Източник: Getty Images

Телевизионният водещ и медик д-р Мехмет Оз бе в класически черен смокинг с бяла риза и папийонка, запазвайки традиционния и изискан вид. Лиса Оз внесе бижутерски тонове с богата изумрудена сатенена рокля с открити рамене и леко набрана горна част, създавайки стройна колониална линия. Перлена огърлица и обеци добавиха класически завършек. Заедно те олицетворяваха старомодна, изискано полираната елегантност на вечер, посветена на артистичното съвършенство.

Източник: Getty Images

Генералният прокурор на САЩ Пам Бонди избра минималистичен и изискан вид в шоколадово-кафява рокля до пода с конструктивен детайл на яка. Дългите ръкави създаваха гладка, непрекъсната линия, а фината текстура на корсета добавяше тих нюанс. Меката блондинка прическа и класическите перли допълниха чистия и сдържан ефект.

Източник: Getty Images

Първата дъщеря Тифани Тръмп блестеше в дълбока изумрудена кадифена рокля с прилепнала горна част, открити рамене и цепка до бедрото, добавяйки драматичен ефект. Тънкият колан подчертаваше талията, а сребристи обувки на платформа и металически клъч придаваха висок блясък. Косата ѝ падаше на вълни, а сияещият грим допълваше луксозната визия, съчетавайки класическа елегантност с модерен червен килим драматизъм.