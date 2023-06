Почина звездата от „Приятели“ и „Фрейзър“ Пакстън Уайтхед

Английският актьор Пакстън Уайтхед е починал на 85-годишна възраст. Звездата, която редовно участва на Бродуей и веднъж се снима в телевизионния сериал "Приятели", почина в петък в болница в Арлингтън, Вирджиния. Синът на покойния актьор Чарлз Уайтхед потвърди тъжната новина за кончината на баща си пред The Hollywood Reporter.

Сред другите участия на Уайтхед са тези във "Фрейзър", "Каролина в града", "Елън", "3rd Rock from the Sun", "Шоуто на Дрю Кери" и "Mad About You".

Феновете на "Приятели" си спомнят, че Уайтхед се появи заедно с Дженифър Анистън по време на четвъртия сезон на американския ситком, когато играеше шефа на Рейчъл Грийн в Bloomingdales.

"Почивай в мир, Пакстън Уайтхед, който, сигурен съм, беше възхитителен човек в реалния живот, но като актьор намери своята ниша, като образцово играеше закостенели британски глупаци и надути персонажи в проекти като "Отново на училище", "Луд по теб" и "Приятели", написа един от феновете в Twitter, когато се появи новината за смъртта на Уайтхед.

R.I.P., Paxton Whitehead, who I'm sure was a delightful man in real life but as an actor found his niche by being exemplary at playing stiff British jerks and blowhards in projects like Back to School, Mad About You, and Friends. pic.twitter.com/h3etjVIVQV — Will Harris in VA (@NonStopPop) June 19, 2023

Английският актьор Джим Пидок също отдаде почит, като написа в Twitter: "Съкрушен съм да чуя, че моят скъп приятел и ментор Пакстън Уайтхед е починал. Той беше изключителен актьор, блестящ приятел и наистина прекрасен човек. Той означаваше толкова много за толкова много хора и винаги предизвикваше усмивка на лицата на всички, с които се срещаше."

Heartbroken to hear my dear friend and mentor Paxton Whitehead has passed away.

He was an extraordinary actor, a brilliant friend, and truly wonderful human being.

He meant so much to so many people and always brought a smile to the faces of everyone he encountered. pic.twitter.com/jKQksZ0myv — Jim Piddock (@realjimpiddock) June 19, 2023

Дана Айви добави: "Току-що чух, че моят любим приятел Пакстън Уайтхед е починал, в петък на 16-и. За първи път работихме заедно в "Моята прекрасна лейди" през 1964 г., а за последен път във "Важното е да бъдеш Ърнест" през 2010 г. - приятели от 59 години. Толкова го обичах. Съкрушена съм."

I've just heard that my beloved friend Paxton Whitehead has died, on Friday the 16th. We first worked together in "My Fair Lady" in 1964, and the last time was in "Importance of Being Earnest" in 2010 -- friends for 59 years. I loved him so. Heartbroken.💔 pic.twitter.com/jWuGUiKAXZ — Dana Ivey (@hekasia) June 18, 2023

Уайтхед е роден в английското село Ийст Малинг през 1937 г., а на 17-годишна възраст започва да се обучава в лондонската Академия за драматично изкуство "Уебър Дъглас".

Покойната звезда дебютира на Бродуей в краткотрайната постановка на "Аферата" на Роналд Милър и получава номинация за "Тони" за ролята на Пелинор във възраждането на "Камелот" през 1980 г.

През годините Уайтхед се появява в много бродуейски продукции, сред които: "Кандида" от 1970 г.; "Във всеки брак има по един" (1972); "Chemin de Fer" (1973); "Habeas Corpus" (1975); "Кръвопиецът" (1978), в който играе Шерлок Холмс срещу Глен Клоуз; "Камелот" (1980); "Noises Off" (1983); "Моята прекрасна лейди" с Ричард Чембърлейн и Мелиса Ерико (1993); "Абсурдната личност" (2005); "Важното да бъдеш Ърнест" (2011).

Последното му участие в театъра е в постановката на "Бернхард/Хамлет" от 2018 г. с участието на Джанет МакТиър.

Наред с епизодичната си роля в "Приятели", Уайтхед се появява и в сериали като "Магнум", "Hart to Hart", "А-отряд", "Сребърни лъжици", "Каролин в града", "Елън", "3rd Rock from the Sun" и "Фрейзър".

На големия екран Уайтхед се снима заедно с Даян Кийтън във филма Baby Boom през 1987 г. и споделя екрана с Упи Голдбърг за Jumpin' Jack Flash през 1986 г.