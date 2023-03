Адам Сандлър и Дженифър Анистън с разкрития за "Приятели"

К аква би била кариерата на Адам Сандлър днес, ако нещата се бяха развили по различен начин? Например, ако той беше избран за ролята на Рос в „Приятели“ и по този начин си партнираше още преди почти 30 години с Дженифър Анистън?

Е, както се оказа, тази конкретна разклонена времева линия всъщност не е била в плановете му - въпреки някои скорошни коментари, които двамата направиха, докато промотираха новия си филм, "Мистерия на убийството 2", като изглежда този развой се е струвал напълно възможен и за двамата.

Актьорите минаха по червения килим на премиерата на тяхната екшън комедия от Netflix във вторник и всеки от тях разговаря с Нишел Търнър от ET за това дали Сандлър действително се е надпреварвал за ролята - която в крайна сметка отивапри Дейвид Шуимър.

„Е, това щеше да бъде много голяма възможност“, каза Анистън, преди да попита Сандлър: „Наистина ли искаше да играеш Рос?“

