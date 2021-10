Почина Гюнтер от сериала "Приятели"

А мериканският актьор Джеймс Майкъл Тайлър, чиято най-известната роля е на сервитьора Гюнтер в телевизионния сериал "Приятели", почина на 59-годишна възраст.

Тайлър е умрял спокойно в дома си в Лос Анджелис в неделя сутринта, се казва в изявление на неговия мениджър.

"Ако си го срещнал веднъж, си намерил приятел за цял живот", пише в него. "Съпругата му Дженифър Карно, любовта на живота му, го надживя".

Тайлър беше диагностициран с напреднал рак на простатата през 2018 г., който по-късно се разпространи в костите му.

"В желанието си да помогне на колкото се може повече хора, той смело сподели историята си и стана активист", посочва още мениджърът.

Въпреки че не получаваше същото време на екрана като шестте основни героя на "Приятели", Гюнтер беше и остава популярна фигура сред феновете на сериала, като участва в 150 епизода.

Warner Bros. Television mourns the loss of James Michael Tyler, a beloved actor and integral part of our FRIENDS family. Our thoughts are with his family, friends, colleagues and fans. ❤️☕️ pic.twitter.com/9coGnT5BHz