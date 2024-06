Запознайте се с Феникс: Планетата, която би трябвало да е гола скала, но не е

А строномите откриха планета, която ги накара да се замислят както за това, което знаем за горещите Нептуни, така и за бъдещето на Земята. Светът е по-малък, по-горещ и по-стар, отколкото учените са очаквали.

(Във видеото може да научите повече за: НАСА откри екзопланета, годна за живот)

Планетата се нарича TIC365102760 b, но е наречена Феникс по причини, които ще станат ясни скоро. Тя се намира шест пъти по-близо до звездата си, отколкото Меркурий до Слънцето, а звездата не е малък обект, а червен гигант - следващата фаза в еволюцията на звезди като нашето Слънце.

Близостта до звездата я прави по-гореща и както температурата, така и непрестанният поток от частици от звездата би трябвало да са лишили тази планета от атмосферата ѝ. Финикс е 6,2 пъти по-голям от Земята, т.е. от категорията на Нептун. Астрономите са наблюдавали по-големи и по-млади планети, които губят атмосферата си поради подобна близост до звездите си. Но Феникс изглежда е изключение.

