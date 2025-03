Пиърс Броснан: Следващият Джеймс Бонд трябва да е британец

А ктьорът Пиърс Броснан заяви, че следващият Джеймс Бонд трябва да е британец. В интервю за „Сънди Телеграф“, цитирано от Би Би Си, бившият Бонд каза също, че според него е било „правилно решение“ дългогодишните продуценти на франчайза да предадат творческия контрол на „Амазон“.

„Надявам се, че „Амазон“ ще се справят с работата и героя с достойнство, въображение и уважение“, каза 71-годишният Броснан, който е ирландец.

Изборът на наследник на Даниел Крейг ще бъде решение на Amazon MGM Studios. Джеймс Нортън, Арън Тейлър-Джонсън и Тео Джеймс – всички те са англичани и са сред фаворитите на букмейкърите да заемат мястото на Крейг.

В миналото Бонд е игран от двама небритански актьори – австралиецът Джордж Лазенби, както и ирландецът Броснан, но 007 никога не е бил американец, а сред имената, които се спрягат за ролята, е роденият в Калифорния Остин Бътлър. Други небритански имена, които са били предлагани, включват ирландските звезди Пол Мескал, Килиън Мърфи и Ейдън Търнър или австралиеца Джейкъб Елорди.

Американецът Клинт Истууд веднъж вече отказа ролята. Холивудската легенда е бил поканен да поеме ролята след Шон Конъри през 1967 г., но не приема.

