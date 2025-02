Ключова промяна във филма за Джеймс Бонд

В изненадваща новина, която ще разтърси филмовата индустрия, дългогодишните продуценти на Джеймс Бонд – Майкъл Г. Уилсън и Барбара Броколи – се отказват от контрола върху емблематичния шпионски франчайз, като предават юздите на Amazon MGM Studios.

Като част от постигнатото споразумение, Amazon и продуцентите създадоха ново съвместно предприятие, което ще запази правата върху интелектуалната собственост на Бонд. Въпреки че Броколи и Уилсън остават съсобственици, Amazon MGM Studios ще има творчески контрол върху бъдещето на франчайза.

James Bond shocker! Amazon MGM Studios is set to take creative control of the 007 franchise as longtime producers Michael G. Wilson and Barbara Broccoli step back.



As per details of the arrangement, Amazon MGM Studios, Wilson and Broccoli have formed a new joint venture to house…