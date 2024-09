Реакцията на Даниел Крейг на въпрос за гей Джеймс Бонд (СНИМКИ/ВИДЕО)

Л егендарният актьор Даниел Крейг извъртя очите на хипотетичен въпрос дали някога ще видим гей Джеймс Бонд на големия екран.

Крейг говори на филмовия фестивал във Венеция, където беше премиерата на последния му филм “Queer”. Филмът е адаптация на новела на Уилям С. Бъроуз на Бъроуз и главното действие се развива през 1940 г. в Мексико Сити.

Актьорът на Бонд играе заедно с Дрю Старки във филма, който разказва историята на американски емигрант, който се забърква с по-млад мъж.

When Daniel Craig was asked if he thought James Bond can ever be gay, director of #Queer Luca Guadagnino responded with: “Guys, let’s be adults in the room for a second. There is no way around the fact that nobody would ever know James Bond’s desires period” #Venezia81 (Getty) pic.twitter.com/CdVBPLuBe3