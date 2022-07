Принцеса Даяна - вечното "момиче на народа"

П ринцеса Даяна успява да се запази като една истинска емблема за жена, представител на кралската фамилия и "момиче на народа" дори 25 години след смъртта си.

На 22 юли 2022 г. принцесата на Уелс щеше да навърши 61 години, което ни кара да се запитаме как Даяна успя да влезе в сърцата на хората и продължава да заема своето отредено място там?

Даяна - принцесата, която спечели сърцата на хората

През 1995 г., две години преди Даяна да загине в автомобилна катастрофа в Париж, тя казва в телевизионно интервю, че би искала да стане кралица. Но тя едва ли е говорила за британската монархия. Тя е искала да бъде кралица на човешките сърца.

През тези почти 25 години след смъртта ѝ на 31 август 1997 г. стана ясно колко добре е изпълнила тази своя мечта, пишат от CNN.

Всеки август виждаме как все още се намират нейни почитатели, които ценят автентичността пред протокола и човечността пред престижа.

