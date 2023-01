Ким Кардашиян купи на търг бижу, носено от принцеса Даяна

А мериканската реалити звезда Ким Кардашиян купи на търг в Лондон кръста на Атала - медальон, носен от покойната принцеса Даяна, съобщи АФП. Аукционът, организиран от „Сотбис“, се проведе в сряда.

Луксозният медальон е изработен през 20-те години на XX век от британския бижутер Гарард.

Кръстът на Атала беше продаден за 163 000 британски лири. Ким Кардашиян е купила бижуто чрез свой представител. Медальонът е удвоил цената си в хода на наддаването.

Медальонът е изработен от аметисти. Тези камъни са вид виолетов кварц. Има и диаманти с обща маса 5,25 карата.

Най-известната поява на принцеса Даяна с това бижу е на благотворителна вечер в Лондон през 1987 г.

Kim Kardashian has acquired the diamond-lined Attallah Cross pendant worn on several occasions by Diana, Princess of Wales for £163,800 (about $200,000) https://t.co/BwxFTkg8tF