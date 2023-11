Пиршество от звезди на 49-ия рожден ден на Леонардо ди Каприо

Т ази седмица Леонардо Ди Каприо навърши 49 години. В частна резиденция в Бевърли Хилс актьорът организира парти за рождения си ден, на което присъстваха приятелката му Витория Черети, най-добрият му приятел Тоби Магуайър, както и множество звезди: Бионсе и Jay-Z, Кейт Бекинсейл, Лейди Гага, Рита Ора и Тайка Уайтити, Ким Кардашиян, Снуп Дог, Зоуи Кравиц и Чанинг Тейтъм, Оливия Уайлд, Крис Рок, Салма Хайек, пише Daily Mail.

Leonardo DiCaprio blasted for ‘cringe’ rap performance at his 49th birthday party https://t.co/XYSiYPVJPZ pic.twitter.com/8dxO2jrJ6c

Кейт Бекинсейл, с която ДиКаприо се снима във филма "Авиаторът", се появи на събитието в много къса черна рокля. Имиджът на 50-годишната актриса беше допълнен с панделка на главата и масивни аксесоари под формата на скъпоценни бижута, най-голямото от които беше сапфир.

Рита Ора също отиде на партито в малка черна рокля с деколте. Отгоре певицата носеше дълга пелерина, наподобяваща смокинг. Рита беше придружена от съпруга си Тайка Уайтити.

Сред гостите беше и рапърът Лил Уейн, който изнесе концерт на партито. "Всички пееха класически хип-хоп", казва източник пред People. Ди Каприо рапира на микрофона и остана в центъра на вниманието, като в един момент актьорът беше "вдигнат на ръце и разнесен из стаята". Партито продължи до ранните часове на сутринта, като много от гостите останаха и след 4 часа сутринта.

They got Leonardo DiCaprio rapping to Gang Starr's DWYCK featuring Nice-N-Smooth at his birthday party pic.twitter.com/8X1MtI3KHO