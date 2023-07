Леонардо ди Каприо едва не губи разсъдъка си при снимките на „Авиаторът“

"Авиаторът", биографичната драма, базирана на живота на авиационния магнат Хауърд Хюз, е шестото сътрудничество между Леонардо ди Каприо и Мартин Скорсезе. Въпреки че филмът получи одобрението на критиката, актьорът казва, че ролята е била стрес за психическото му състояние. "Затваряш се в себе си и наистина не искаш да говориш с никого", каза той за „FandomWire“.

"Прекарах много време просто седейки сам в залата за прожекции", каза Леонардо ди Каприо за подготовката за сцената, която показва психическия срив на Хюз, причинен от тежко обсесивно-компулсивно разстройство. След като гледа филма обаче, актьорът казва, че психическото натоварване си е заслужавало заради положителния прием от критиката и зрителите.

Режисиран от Мартин Скорсезе по сценарий на Джон Логан, "Авиаторът" излиза на екран през 2004 г. Филмът разказва за живота на ексцентричния милиардер Хауърд Хюз (в ролята Леонардо ди Каприо), като изследва кариерата му на успешен филмов продуцент и режисьор. Той също така разглежда борбата на Хюз с обсесивно-компулсивното разстройство и увлечението му по авиацията.

Историята се развива между края на 20-те и 40-те години на ХХ век, като представя новаторските филми на Хюз като "Ангелите на ада" и "Извън закона". За да реализира филмите си, Хюз се сблъсква с предизвикателства, свързани с ръководството на студиото, цензурата и личните си демони. Филмът разглежда и отношенията му с известни актриси от онова време, сред които Катрин Хепбърн и Ава Гарднър.

Филмът на Леонардо ди Каприо е добре приет, като печели приблизително 213 млн. долара в световния боксофис при бюджет на продукцията от 110 млн. долара. Филмът получава 11 номинации за "Оскар", включително за най-добър филм, и печели пет "Оскар"-а, включително за най-добра поддържаща женска роля за Кейт Бланшет в образа на Катрин Хепбърн.

The Aviator ★★★★

"The way of the future..."

Leonardo Di Caprio delivered a career best performance as billionaire, Howard Hughes, & was robbed at the Oscars by Jamie Foxx. Cate Blanchett though, thankfully won an Academy Award for her extraordinary work as Katherine Hepburn. pic.twitter.com/extZIwu9ac