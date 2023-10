Коя е Витория Черети? Запознайте се с новата приятелка на Леонардо ди Каприо

Л еонардо ди Каприо и Витория Черети са забелязвани да показват любовта си по целия свят, след като за първи път предизвикаха слухове за връзка през август 2023 г. с целувка в нощен клуб в Ибиса.

Любовта им вече изглежда се задълбочава, тъй като прекарват все повече време заедно.

Ето всичко, което трябва да знаете за новата приятелка на актьора от "Вълкът от Уолстрийт".

Who is Vittoria Ceretti? Meet Leonardo DiCaprio’s new model girlfriend https://t.co/5Ztgorb9yb pic.twitter.com/GJ2lTZWwjg — Page Six (@PageSix) October 31, 2023

Тя е модел

Черети е открита като модел на 14-годишна възраст на конкурса Elite Model Look Model през 2012 г., по данни на агенцията.

Класирана като една от "новите супермодели" на това поколение от Models.com, красавицата се е появявала на кориците на Vogue, Vogue Italia, Vogue Paris, Harper's Bazaar, Elle, Glamour и др.

Работила е и като модел за големи модни къщи като Alexander McQueen, Chanel, Fendi, Givenchy, Prada, Ralph Lauren, Versace и Valentino.

Тя е италианка

Черети е родена в Брезица, Италия, на 7 юни 1998 г. Баща ѝ, Джузепе, е собственик на фирма за подови настилки, а майка ѝ, Франческа, е домакиня.

25-year Model Vittoria Ceretti is a new girl friend of Leonardo DiCaprio, who is a close friend of Gigi Hadid (his ex-girlfriend )🤯👀#IntarumikwaNews pic.twitter.com/GEQKqDk56T — 𝐈𝐧𝐭𝐚𝐫𝐮𝐦𝐢𝐤𝐰𝐚 𝕏 (@M_Jeffnaldo) October 31, 2023

Тя има много последователи

Черети има много последователи в социалните медии. Тя може да се похвали с 1,6 млн. последователи в Instagram. Черети е и най-търсеният модел за 2018 г. на уебсайта на Vogue Italia, според списанието.

Била е омъжена

Връзката на Черети с Ди Каприо идва след нейна скорошна раздяла. Тя бе омъжена за италианския диджей Матео Милери. Вече бившите съпрузи сключват брак в Ибиса, Испания, през юни 2020 г., но се развеждат през юни 2023 г.

Тя има страст към актьорството

Подобно на Ди Каприо, Черети обича да играе. В интервю за Vogue Paris през 2017 г. моделът споделя, че ако не се е занимавала с моделство, е щяла да учи или актьорско майсторство, или психология. Може би приятелят ѝ, носител на "Оскар", може да ѝ помогне да получи холивудска роля.

Тя вече се е запознала с майката на Ди Каприо

Ди Каприо даде сигнал, че връзката му с Черети не е краткотраен флирт, когато тя беше забелязана да се сближава с майка му през септември 2023 г. Двойката беше заедно с Ирмелин Инденбиркен в музея Pinacoteca Ambrosiana в Милано, Италия.

Източник потвърди през същия месец, че Ди Каприо и Черети са пренесли връзката си на следващото ниво.

"През последните няколко месеца те прекарват доста време заедно и се наслаждават на това да се опознаят на по-дълбоко ниво", сподели вътрешният източник.