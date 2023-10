Парти закачка: Приятелката на Леонардо ди Каприо с палав жест (СНИМКИ)

П риятелката на Леонардо ди Каприо, Витория Черети, палаво го хвана за дупето, докато двамата присъстваха на парти за Хелоуин.

На лицето на 25-годишният модел грееше усмивка, докато плъзгаше ръката си в бельото на звездата от „Вълкът от Уолстрийт“.

Докато Черети беше облечена за случая в костюм и яркочервена перука, Ди Каприо изглежда присъстваше на празничното соаре като себе си.

Актьорът от "Титаник", чийто гръб беше към камерата в палавите кадри, изглеждаше изключително небрежно в бяла тениска и черен панталон с характерната си черна шапка.

Вътрешен човек каза, че 48-годишният Ди Каприо е излязъл от партито, за да подиша „малко свеж въздух“, и малко след това към него се е присъединила Черети.

След това двамата започнаха да се „притискат един към друг“, преди да се върнат вътре, след като забелязаха, че ги гледат.

Лео и най-новата му любима бяха свързани за първи път през август. По това време двамата бяха забелязани да се разгорещяват в клуб в Ибиса, Испания.

Оттогава звездата от "Титаник" и италианският модел са забелязани да посещават различни събития и партита заедно из целия свят.

През септември източник каза на Page Six, че романсът на Ди Каприо и Черети е по-сериозен от случайна връзка.

„Те прекарват доста време заедно през последните няколко месеца и се радват да се опознаят на по-дълбоко ниво“, каза вътрешният човек.

Всъщност Черети дори прекара време с актьора и майка му Ирмелин Инденбиркен по време на разходка в музей в Италия миналия месец.

