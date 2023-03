Пиян или нещастен: Какво се крие зад изражението на Бен Афлек на наградите "Грами"

М акар че Бен Афлек изглеждаше нещастен, придружавайки съпругата си Дженифър Лопес на наградите "Грами" за 2023 г., той настояваше, че това е била забавна вечер за него и изражението му няма нищо общо с общото му състояние, предава USMagazine. Дали обаче това наистина е така или актьорът отново е прекалил с питиетата?

"Жена ми се приготвяше за събитието, а аз си помислих: "Е, ще има хубава музика. Може да е забавно", разсъждава 50-годишната звезда от "Еър" пред The Hollywood Reporter.

"На филмовите награди обичайно можем да чуем речи и много хубава музика. Но си помислих, че ще бъде забавно."

Афлек присъства на февруарското раздаване на наградите заедно с 53-годишната Лопес, която беше там, за да връчи наградата за най-добър поп вокален албум.

В крайна сметка златният грамофон отиде при Хари Стайлс за албума му Harry's House. На няколко пъти по време на церемонията камерата се насочваше към изпълнителката на "Waiting for Tonight", която се усмихваше и танцуваше заедно със съпруга си, който изглеждаше невпечатлен през цялото време. Веднага се появиха подигравателни постове и колажи в социалните мрежи.

Ben Affleck has finally responded to those Grammys memes capturing an awkward-looking moment with his wife, Jennifer Lopez: 'I didn't know they were rolling.' https://t.co/c0Py1mQshH

"Видях и си казах: "О, Боже". Бяха ни вкарали в този кадър, но не знаех, че е съсредоточен точно към нас", разказва актьорът пред THR.

"Наведох се към [Дженифър] и си казах: "Щом започнат да снимат, ще се измъкна от теб и ще те оставя да седиш до Тревър". Тя каза: "По-добре да не си тръгваш. Това е нещо, което правят съпрузите".

Искам да кажа, че някои от нас си мислят: "Добре, кой е този актьор? Като че ли не съм в час. Жена ми го прави, очевидно."

Докато интернет претегля представянето на Афлек, някои потребители предположиха, че носителят на "Оскар" е бил в нетрезво състояние през онази нощ. През годините възпитаникът на "Лигата на справедливостта" е бил откровен за пътя си към трезвеността и за миналите си борби със злоупотребата с алкохол.

Ben Affleck knows he’s meme material and doesn’t seem to mind.



In a cover story for the Hollywood Reporter, the star opened up about his new production company, family life and his appearance at the 65th Grammys that resurrected those “sadfleck” memes. https://t.co/4uBEs5fHbE