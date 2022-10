Женени и изящни: Джей Ло и Бен Афлек с първа изява (СНИМКИ)

П рекрасни и щастливи, Бен Афлек и Дженифър Лопес се появиха за първи път на официално събитие, откакто се ожениха. Те блеснаха облчени изцяло черно, но цветът на облеклото им не попречи на това щастието им бе видимо.

Лопес и Афлек бяха усмихнати и лъчезарни, когато пристигнаха в Лос Анджелис за ревюто на Ralph Lauren SS23, което се проведе в четвъртък в библиотеката Huntington Library, Art Collections and Botanical Gardens.

Двойката позира за снимки, хванати ръка за ръка, а по-късно с ръката на Афлек около талията на съпругата си, докато той я държеше близо до себе си.

They really are the best looking and most powerful couple to ever exist 🥹🥰🫠🥲🫶🏼 #jlo @JLo #BenAffleck @BenAffleck #bennifer pic.twitter.com/7euvpSEkah