Бен Афлек стана продавач на понички (СНИМКИ)

Л юбовта на Бен Афлек към поничките е почти легендарна. Той е голям фен на популярна верига за кафе и понички, като често може да бъде забелязан в неин ресторант или с брандирана картонена чаша напът за работа.

.@BenAffleck working the drive-thru window @dunkindonuts in Medford, MA today



I just spoke with one of his customers who described him as “incredibly funny and quick-witted” handing her order



Photo credit: Lisa Mackay @NBC10Boston @NECN pic.twitter.com/HWapCHvBEa — Darren Botelho (@DarrenBotelho) January 10, 2023

Във вторник Афлек беше забелязан да работи във верига за понички в Медфорд, Масачузетс, което се намира само на няколко мили от Бостън.

Снимки на актьора, които се разпространяваха в социалните медии го показаха облечен в тениска Dunkin', козирка и слушалки, докато раздава поръчки на клиентите.

„Никой никога не е виждал Бен Афлек да се усмихва толкова широко в Холивуд. Човекът трябва да напусне работата си и да започне да поема смени в Dunkin'“, гласеше коментар в социалните мрежи.

no one has ever seen Ben Affleck smile this hard in Hollywood. man needs to quit his job and start picking up shifts at Dunkin' pic.twitter.com/eqyMMoJ6jU — Fletcher Peters (@fIetcherpeters) January 10, 2023

Малко по-късно стана ясно, че Афлек е част от реклама за известна верига за понички, като към него се присъедини и съпругата му Дженифър Лопес. Докато актьорът се подвизаваше като продавач, то изпълнителката изобщо не трябваше да влиза в роля, като единственото, което се изискваше от нея, е да изглежда красиво, да седи удобно в скъпата си кола и да чака поръчката си.

Jennifer Lopez and Ben Affleck at Dunkin’ Donuts in Massachusetts. pic.twitter.com/iqg9iVupac — Bennifer Updates (@BenniferUpdates) January 10, 2023

Афлек помогна на съпругата си да започне деня с вкусно и топло кафе, като от неговите услуги се възползваха и още няколко щастливи клиенти. Един от тях сподели, че актьорът е бил много забавен и остроумен, карайки всички в колата да се смеят от сърце.

Предполага се, че рекламата ще се излъчи по време на полувремето на Супербоул тази година.

Освен че се погрижи за щастливото начало на деня на своите фенове, Афлек върна и своята усмивка, след като се ожени за Дженифър Лопес цели два пъти през миналата година. Първоначално те си казаха „Да“ в Лас Вегас през юли, а месец по-късно организираха пищна сватба в ранчото на актьора.