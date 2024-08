Пещерното изкуство на 51 000 години може да е "най-старото доказателство" за разказ

П раисторическа рисунка в Индонезия е датирана отпреди поне 51 200 години, което я прави най-ранния известен пример за "фигуративно" пещерно изкуство в света и може би най-старият известен оцелял пример за сюжетна сцена - предлага екип от изследователи в свое проучване.

Фигуративни произведения на изкуството са тези, които не са абстрактни проекти и ясно изобразяват реални неща, като животни, хора (или части от техните тела) и други предмети.

Според проучването, публикувано в списание Nature, картината е не само най-ранното документирано фигуративно изкуство, но и вероятно най-старият известен запазен пример за "визуално разказване на истории" - или повествователна сцена - в света.

Новоописаната картина се намира във варовиковата пещера Леанг Карампуанг в района Марос-Пангкеп на индонезийския остров Сулавеси.

Наративното пещерно изкуство "показва, че художникът или художниците предават повече информация за изображенията, отколкото само отделни статични образи - те ни казват как да ги разглеждаме в асоциация", казва Максим Обер, автор на изследването от университета Грифит в Австралия. "Ние, хората, се определяме като вид, който разказва истории, и това са най-старите доказателства, че го правим."

Но един независим експерт, който не е участвал в изследването - Вил Ройбрукс, професор по палеолитна археология от Лайденския университет в Нидерландия - казва, че макар датировката в изследването да е "солидна", "разказвателното" тълкуване на изкуството подлежи на обсъждане.

Предишни изследвания показват, че на Сулавеси се намират някои от най-старите известни скални рисунки в света. Тази работа се основаваше на техника, известна като датиране по уранова серия (U-серия), която изследователите използваха за анализ на залежи от минерала калцит (форма на калциев карбонат), покриващи изкуството във варовиковите пещери в района на Марос-Пангкеп.

В последното проучване Оберт и колегите му използват ново приложение на този подход, разработено от тях, наречено лазерно-аблационно изобразяване на U-серии (LA-U-серии), за да датират отново някои от най-ранните пещерни творби в района и да определят възрастта на стилистично сходни творби в други обекти в региона.

"По-рано използвахме метода на урановата серия за датиране на много стари скални изкуства в две части на Индонезия - Сулавеси и Борнео, но нашата нова техника LA-U-series е по-точна, като ни позволява да датираме най-ранните калциевокарбонатни слоеве, образувани върху изкуството, и да се доближим до момента на създаване на изкуството. Това ще доведе до революция в датирането на скалното изкуство", казва Оберт в съобщение за пресата.

Обикновено датирането на праисторическото скално изкуство по точен и надежден начин е предизвикателство, но Оберт заяви, че подходът на LA-U сериите е "огромно подобрение" в сравнение с анализа на U-сериите по отношение на точността и ефективността.

"Освен това се изискват много по-малки проби, което значително намалява физическия аспект на вземането на проби от ценно скално изкуство", казва той.

